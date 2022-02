De ene na de andere kanshebber beet zich stuk op de sterke tijd van de Nederlandse veterane, die twee jaar geleden voor het laatst een 1.500 meter won. "Je kan wel plannen om je carrière zo af te sluiten, maar dan moet je het nog wel doen", kijkt Friesinger terug op de race van de rijdster waar ze zelf nog tegen schaatste op de Olympische Spelen van 2006 in Turijn.

Ad

"Ik ken haar goed. Ze begon net als ik als stayer, maar is zich later op de 1.000 en 1.500 gaan richten. Daarnaast is ze hier ook nog actief bij de ploegenachtervolging, wat bij de vrouwen geen makkelijk onderdeel is, daar kan ik over meepraten", vervolgt de Duitse oud-schaatster.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Roest ontvangt zilveren plak bij bezoek aan Medal Plaza EEN UUR GELEDEN

Beijing 2022 | Het moment dat Ireen Wüst goud wint bij de Olympische Spelen Beijing 2022

MENTAAL STERK

"Omdat de andere kanshebbers niet zo goed voor de dag kwamen, lag er plots veel druk op haar schouders, maar ze is mentaal zo sterk. Dat maakt haar echt speciaal. Ze reed een fantastische race, bleef gaan tot de streep. Ze was er zo zeker van dat ze tot het einde de power had om het vol te houden en een geweldige tijd neer te zetten!"

"Ze heeft enorm veel talent en ze geeft nooit op. Ze is mentaal zo sterk, maar ook nog eens een heel aardig persoon", komt Friesinger superlatieven tekort over haar succesvolle collega.

Beijing 2022 | Ireen Wüst Gouden race in zijn geheel

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Roest ontvangt zilveren plak bij bezoek aan Medal Plaza EEN UUR GELEDEN