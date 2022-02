Beijing 2022

De 1000 meter is een belangrijke race voor de Nederlandse schaatsploeg. Leerdam behoort tot de favorieten, Ireen Wüst moet altijd rekening mee gehouden worden en Antoinette de Jong heeft met haar twee bronzen medailles van deze Spelen niks te verliezen.

De Jong kwam vroeg op de dag al in actie. In rit drie kwam de Nederlandse tot een tijd van 1:14.92. Dit was al langzamer dan haar kwalificatie tijd op het OKT en niet genoeg voor de medailles. Haar snelste tijd bleef lang staan. Het was Angelina Golikova die als eerste onder de tijd van De Jong dook. De tijd van De Jong was uiteindelijk goed voor de vijfde plaats.

De verwachtingen waren hooggespannen voor Jutta Leerdam. Haar tijd van 1:13.83 was goed voor het zilver. Hoofdschuddend kwam Jutta over de finish. Een moment van onbalans in de binnenbocht heeft de Nederlandse tijd gekost. De laatste olympische race van Ireen Wüst duurt 1:15.11. De meest succesvolle Nederlandse olympiër ooit neemt afscheid van het olympisch toernooi met een zesde plaats.

Goud voor Takagi

Ook met een perfecte race van Leerdam was Takagi waarschijnlijk olympisch kampioene geworden. De Japanse wint op de 1000 meter haar eerste individuele olympische gouden medaille. De 27-jarige schaatsster heeft al meerdere zilveren medailles op haar palmares, maar nu kan ze daar ook eindelijk een olympische titel aan toevoegen. Met een tijd van 1:13.19 wordt het olympisch record van Jorien ter Mors uit de boeken gereden.

Rommelige wissels

De dag begon rommelig in de wisselzone. Nadezhda Morozova sneed vanuit haar eerste buitenbocht snel naar binnen waardoor ze bijna Alexa Scott onderuit schaatste. Een rit later was het ook raak tussen Nikola Zdrahalova en Kin Hyun Yung. De twee kwamen tegelijk aan in de wisselzone waardoor Nikola Zdrahalova zich in moest houden op de binnenste baan.

