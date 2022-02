Schaatsen

Beijing 2022 | Zo beleeft de vriend van Irene Schouten haar winst op de 5 kilometer

De familie Schouten ging er weer goed voor zitten. De olympisch kampioene van de 3000 meter ging ook op de 5 kilometer voor goud. Dat lukte! Reden genoeg dus om in te zoomen op hoe de vriend van Irene Schouten dit succes beleeft. Dirkjan zegt dat hij onder de indruk is van alles wat Schouten de afgelopen jaren en in aanloop naar Beijing 2022 heeft opgeofferd om nu zo succesvol te kunnen zijn.

00:03:32, een uur geleden