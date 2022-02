Beijing 2022

Van der Poel en Roest lagen een stuk dichterbij elkaar dan veel mensen vooraf hadden gedacht. Van der Poel gaf aan dat de Nederlander hem tot de limiet gedwongen heeft. ''Ik kan me niet indenken dat mooier had kunnen lopen met een zwaardere uitdaging. Patrick schaatst een fantastische race. We weten niks van het ijs en dus had hij een lastig beginpunt zonder referentiekader. Ik had geluk dat ik in de laatste rit zat.'' aldus de kersvers olympisch kampioen.

Na afloop kon Van der Poel zich zijn eigen race niet meer zo goed herinneren Halverwege de race maakte hij zich zorgen omdat hij niet meer laag in de 29ers kon blijven: ''Ik moet nu echt het uiterste van mezelf vragen. Met nog vier ronden te gaan was ik al zo moe. Ik had gehoopt dat dit gevoel pas later zou komen.''

