Schaatsen

Beijing | Ook mannenploeg uitgeschakeld in halve finale, deceptie voor Nederland, schaatsland

Na de Nederlandse vrouwenploeg zijn ook de Nederlandse mannen uitgeschakeld op het olympische toernooi. Net als vier jaar geleden was Noorwegen te sterk in de halve finales. Het Nederlandse team reed iets sneller dan in de kwartfinale, maar de Noren waren duidelijk sterker. 3.38,28 tegen 3.39,62.

00:04:27, een uur geleden