Voor de camera's van de NOS legde Kramer uit hoe hij aankijkt tegen het besluit van de KNSB om hem samen met Bergsma op te stellen voor de massastart, terwijl hij vier jaar geleden zijn laatste en enige massastart reed. "Die had ik ook niet zijn aankomen, maar als je daarvoor gevraagd wordt, dan hoef ik daar natuurlijk niet lang over na te denken", aldus de viervoudig olympisch kampioen.

Er gingen stemmen op dat andere schaatsers misschien meer recht zouden hebben op een startbewijs voor de massastart. Daar maakt de Fries zich echter niet druk om: "Misschien had iemand anders er wel meer recht op gehad. Alleen de bondscoach heeft deze keuze gemaakt en ik ga niet zeggen, jongens ik sla even over."

Aanstaande zondag heeft Kramer op het EK de kans om wat meer ervaring op de doen bij de massastart. Hij kiest er echter voor om niet van start te gaan dit weekend. "Ik heb de afgelopen jaren nog nooit drie dagen achter elkaar gereden en ik wil graag fit blijven voor de Spelen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste", zo legt Kramer uit.

De woede van Roest

Kramer reageerde ook op de situatie rondom teamgenoot op de ploegenachtervolging Patrick Roest. Roest is boos op de KNSB, omdat het Marcel Bosker laat starten op de 1500 meter in plaats van Roest zelf. Roest was op het OKT sneller dan Bosker, maar omdat je een individuele afstand moet rijden om in aanmerking te komen voor de ploegenachtervolging, is ervoor gekozen om Bosker te laten rijden op de 1500 meter.

Kramer heeft het met Roest over de ruzie gehad: ''Tuurlijk snap ik zijn emotie en ik denk ook dat het goed is dat hij zich uit. Uiteindelijk is het gelukkig niet aan ons, maar aan de selectiecommissie om daar een oordeel over te vellen.''

Kramer gelooft niet dat de KNSB nog terugkomt op zijn besluit en Roest alsnog de startplek op de 1500 meter gunt: "Dat denk ik niet. Zij hebben nu deze keuze gemaakt en het zou van weinig overtuiging blijken om dat nu weer in te trekken. Het had misschien op een andere manier gekund. Daar kun je over speculeren en over discussiëren. Uiteindelijk wil ik daar ook een beetje bij wegblijven. Ik snap Patrick en ik snap dat het een heet hangijzer is, maar als iedereen straks in het vliegtuig naar China zit, is het belangrijkste dat we daar met een goed team heen gaan en dat we zo veel mogelijk medailles winnen voor Nederland."

Verder wil Kramer niet al te veel gewicht hangen aan de moeizame relatie tussen de bondscoach en Roest. "In een carrière gebeuren er een aantal dingen. Misschien heb ik makkelijk praten, omdat ik 35 ben. Iedereen loopt een keer ergens een deukje op. Daar stappen we wel weer overheen. Hopelijk is er straks een medaille voor Patrick Roest, Marcel Bosker en voor mij en de KNSB moet daarin faciliteren."

