Sven Kramer mag zich gaan klaarstomen voor zijn vijfde Olympische Spelen met kans op zijn vijfde medaille op 'zijn' 5000m. Ook komt de Fries in actie op de ploegenachtervolging en de massastart. Dai Dai N'tap krijgt ook voor deze spelen weer een bittere pil te verwerken. De sprinter verspilde zijn kans vier jaar geleden al door de bekende valse starts en nu moest hij zijn meerdere erkennen in Merijn Scheperkamp. Dit is de gehele mannelijke selectie voor Beijing 2020.

De volledige selectie van de mannen

Sven Kramer - 5.000m, massastart, ploegenachtervolging

Jorrit Bergsma - 5.000m, 10.000m, massastart

Marcel Bosker - 1.500m, ploegenachtervolging

Merijn Scheperkamp - 500m

Hein Otterspeer - 1.000m

Kjeld Nuis - 1.500m

Kai Verbij - 500m, 1.000m

Patrick Roest - 5.000m, 10.000m

Thomas Krol - 500m, 1.000m, 1.500m

Irene Schouten krijgt het druk in Peking. Op vier afstanden komt de 29-jarige in actie. Met de fantastische vorm die ze de afgelopen tijd liet zien is Schouten de grootste troef van de Nederlandse selectie. Ook Antoinette de Jong heeft een vol programma met de 1.000m, 1.500m, 3.000m en de ploegenachtervolging.

De volledige selectie van de vrouwen

Irene Schouten - 3.000m, 5.000m, massastart, ploegenachtervolging

Ireen Wüst - 1.000m, 1.500m, ploegenachtervolging

Antoinette de Jong - 1.000m, 1.500m, 3.000m, ploegenachtervolging

Marijke Groenewoud - 1.500m, massastart

Jutta Leerdam - 500m, 1.000m

Femke Kok - 500m

Michelle de Jong - 1.500m

Carlijn Achtereekte - 3.000m

Sanne in 't Hof - 5.000m

De selectiematrix

Het was in aanloop naar het OKT vooral de selectiematrix die alle aandacht opeiste. Het was dus even puzzelen voor de KNSB, maar met de bovenstaande selectie zou Nederland de grootste medaillekansen hebben op de Spelen.

De Olympische Winterspelen van Beijing 2022 vinden plaats van 4 tot en met 20 februari.

