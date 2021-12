De jaren beginnen voorzichtig te tellen voor de inmiddels 35-jarige schaatser en de concurrentie van de nieuwe generatie neemt almaar toe. Zijn rug stond goed trainen en presteren in de weg, waardoor Kramer de afgelopen seizoenen regelmatig wedstrijden moest laten schieten of genoegen moest nemen met een paar posities lager in de einduitslag.

Vanzelfsprekend

Zijn laatste grote individuele titel dateert alweer van twee jaar geleden toen hij in Collalbo de Europese titel allround pakte. Het is een kampioenschap dat hij in de jaren daarvoor bijna als vanzelfsprekend won. Maar liefst tien keer stond hij op de hoogste trede van het EK. Wereldkampioen allround werd hij negen keer. De laatste keer was in 2017.

Ook op de lange afstanden was Kramer tot een jaar of drie geleden nauwelijks te verslaan. Een enkele keer snoepte Jorrit Bergsma wel eens een titel voor zijn neus weg. Maar meestal was het de Friese levende legende die aan het langste eind trok. Acht keer werd hij wereldkampioen op de 5000 meter. Ook won hij op deze afstand drie gouden plakken op de Olympische Spelen.

Zijn balans op de 10 kilometer is iets minder indrukwekkend. Daarop werd hij ‘slechts’ vijf keer wereldkampioen. Dat de olympische titel ontbreekt, is voor Kramer nog altijd een open wond. Het verhaal is bekend.

In 2010 wisselde hij verkeerd en werd hij ondanks de snelste tijd gediskwalificeerd. Vier jaar later pakte hij zilver achter Bergsma, terwijl hij in 2018 genoegen moest nemen met slechts een zesde plaats.

Stip aan de horizon

Ondanks zijn mindere prestaties van de afgelopen jaren wilde Kramer aan stoppen nog niet denken. Met Peking als stip aan de horizon had hij voldoende motivatie om nog één keer alles op alles te zetten. Tijdens het seizoen van 2020 moest hij het goede gevoel hervinden, maar greep overal mis. Hij won geen enkele individuele afstand, ook niet op het NK of in de wereldbeker.

Almaar zat die rug hem in de weg. Om het goede pad weer te kunnen vinden, onderging Kramer in mei van dit jaar een operatie. Hierdoor kon hij met minder pijn en frisse moed in de zomer toewerken naar het olympisch jaar.

Negende in de B-groep

Tijdens het NK afstanden toonde hij echter weinig herstel. Hij werd vijfde op de 5000 meter en plaatste zich ternauwernood voor de wereldbeker. Hierin werd hij in Polen negende in de B-groep; een prestatie die Kramer-onwaardig is.

Na het NK gooide hij het over een andere boeg. Als je altijd hetzelfde doet, kun je ook niet verwachten dat je er aan ander resultaat uitkrijgt, was zijn motto. Plotseling mengde hij zich in het marathoncircuit. De andere wereldbekerwedstrijden liet hij schieten. Alle ballen op het OKT.

Eindelijk weer een glimlach

Zondag reed hij dan eindelijk weer eens een 5000 meter. En voor het eerst sinds lange tijd verscheen er na afloop een glimlach op zijn gezicht. Met 6.12.29 eindigde hij als derde achter Patrick Roest en Jorrit Bergsma. Op de matrix bezet hij nu de veertiende plaats.

In de wetenschap dat er slechts negen mannen naar Peking gaan, lijkt zijn uitgangspositie niet goed. Maar, de ploegenachtervolging biedt wellicht een uitweg. Want de ervaren Kramer is natuurlijk een gouden kracht voor de bondscoach. En nu de Fries zichzelf in de matrix heeft geschaatst, lijkt het bijna vanzelfsprekend dat Jan Coopmans een beroep op hem gaat doen. En dat weet Kramer zelf ook.

Hij straalde na afloop dan ook van oor tot oor. Misschien gaat hij nu ook wel een startbewijs voor de 10 kilometer op dinsdag aanvragen, liet hij zelfverzekerd weten. En waarom zou hij niet naar het WK allround gaan?

Waardig afscheid

Via een omweg heeft de levende legende zichzelf weer in vorm geschaatst. Pieken op het juiste moment is het kenmerk van een kampioen. En waarom zou dat straks ook niet kunnen in Peking? Nog één keer het Wilhelmus en een gouden plak. Het zou een waardig afscheid zijn.

