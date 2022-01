Bergsma trok zich in 2014 nota bene tijdens de Winterspelen terug uit de achtervolgingsploeg omdat de sfeer verziekt was. Bergsma voelde zich gepest, onder meer door Kramer… Het is bondscoach Jan Coopmans die het nu een goed idee vindt op de massastart zowel Bergsma als Kramer op te stellen.

Tijd heelt alle wonden en dat valt voor de medaillespiegel inderdaad te hopen, want er is toch echt sprake van oud zeer tussen beide schaatsers. Bergsma voelde zich niet op zijn gemak in een ploeg met Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen. Dit trio reed toentertijd voor TVM.

Litteken

“Het heeft mijn gouden medaille destijds bedorven”, aldus Bergsma, die in Sochi de sterkste was op de 10 kilometer. Hij beschouwt het voorval nog altijd als een litteken op zijn loopbaan. De KNSB is ervan overtuigd dat de problemen tot het verleden behoren, omdat er in gesprekken met de verschillende hoofdpersonen niets is opgeborreld.

“Ze stapten allebei snel over hun emotie heen en zaten direct op de inhoud hoe ze dit samen gingen regelen”, aldus Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. “Jorrit en Sven zijn professionals en met allebei zijn afspraken te maken”, voegde bondscoach Coopmans toe in een videocall.

Kramer zelden op massastart

Behalve de link met Bergsma is er nog een reden waarom het opvallend is dat Kramer aantreedt op de massastart; hij komt namelijk zelden uit op dit onderdeel. Kramer deed alleen aan dit onderdeel mee tijdens de Spelen van 2018 in PyeongChang en werd toen zestiende.

Medaillekandidaat Bergsma en Kramer reden nog nooit samen op de massastart en Bergsma had om bijval van een sprinter gevraagd, maar krijgt nu een stayer. De hele tactiek is omgegooid. Bergsma en Kramer moeten ‘de zaak kapot rijden’, waarna één van de twee wordt geacht om het af te maken.

Toetje

Bergsma en Kramer dichten zichzelf niet alleen kansen toe op de massastart, die ook wel een als een soort toetje wordt beschouwd. Bergsma gaat verder voor medailles op de 5 en 10 kilometer, terwijl van Kramer vooral veel wordt verwacht op de ploegenachtervolging. Daarnaast start hij dus ook op de 5 kilometer.

De ploeg voor de achtervolging bestaat naast Kramer uit Marcel Bosker en Patrick Roest.

