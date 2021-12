De KNSB maakte de matrix op basis van het reguliere seizoen. Afstanden waar de kans op Nederlandse medailles groot is, omdat er tijdens wereldbekerwedstrijden goed op is gepresteerd, krijgen meer startplekken dan zwak bezette afstanden. In totaal mogen er negen mannelijke en negen vrouwelijke schaatsers naar Peking.

De Olympische Spelen kennen zes verschillende individuele onderdelen. Bij de mannen zijn dit de 500, 1000, 1500, 5000, 10000 meter en de massastart. De vrouwen rijden in plaats van de 10000 meter de 3000 meter. De KNSB heeft besloten dat een schaatser die eerste wordt op het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) eind december is verzekerd van een startbewijs voor de Olympische Spelen.

Dit wordt duidelijk uit de matrix doordat van elke afstand de nummer één in de top negen van de matrix staat. Dit betekent dat er nog tenminste drie plekken overblijven, aangezien TeamNL met negen man naar Peking gaat en er zes afstanden zijn. Deze plekken worden opgevuld door meer schaatsers te sturen naar aftanden waarop de medaillekansen hoog zijn.

Meerdere onderdelen

Omdat veel schaatsers op meerdere onderdelen uit de voeten kunnen, is het nog onzeker hoe de matrix precies uitpakt. Sprinters komen vaak uit op zowel 1000 als 1500 meter en stayers pakken de 5000 en 10000 meter mee. Telkens als een schaatser zich voor meerdere afstanden plaatst, komt er dus een plekje extra vrij in de ploeg van negen en schuift de matrix een plaatsje op. Hierdoor heeft de nummer drie van het OKT op de 1.500 meter, met een tiende plaats in de matrix, nog altijd goede kans om een ticket te bemachtigen.

Het duidelijkste voorbeeld van een afstand waarvan veel wordt verwacht, is de 1000 meter bij de mannen. Al het hele seizoen zijn Thomas Krol, Kjeld Nuis, Hein Otterspeer en Kai Verbij ijzersterk op dit onderdeel. Daarom staat de 1000 meter bovenaan in de matrix. De nummer twee van het OKT staat op de vierde plek en de nummer drie van het OKT staat op de negende plek. Dit betekent dat er hoe dan ook drie Nederlanders van start gaan op de 1000 meter.

Tegelijkertijd zijn er ook afstanden waarin de KNSB minder vertrouwen heeft. De 5000 meter bij de mannen is daar een voorbeeld van. De nummer twee van het OKT staat op plaats elf van de matrix en heeft dus al geluk nodig om naar Peking te mogen. De nummer drie van het OKT komt op plek veertien en zal dus maar liefst vier dubbele plaatsingen nodig hebben om in aanmerking te komen.

Kramer

Dit betekent dat het een lastig verhaal wordt voor één van de schaatshelden van Nederland om zich te plaatsen. Sven Kramer heeft zijn zinnen gezet op een startbewijs op de 5000 meter. Dit is de afstand waarop hij drie keer olympisch kampioen werd. Normaal gesproken zijn Jorrit Bergsma en Patrick Roest echter beter op deze afstand en lijkt een derde plaats het hoogst haalbare voor Kramer.

De kans dat de 35-jarige Kramer met een derde plek op het OKT naar de Olympische Spelen mag, is klein. Maar er is een sluiproute. Bondscoach Jan Coopmans heeft in een verzegelde enveloppe een lijst van drie namen ingediend. Hierin zit het ideale team voor de ploegenachtervolging.

Als één van deze drie schaatsers zich niet individueel plaatst, kan de KNSB deze schaatser een aanwijsplek geven. Met de huidige vorm van Kramer is het nog maar de vraag of de schaatsbond zich daaraan gaat wagen.

5000 meter bovenaan bij de vrouwen

Bij de vrouwen wordt er veel van de 5000 meter verwacht en dat is niet verrassend. Irene Schouten is dit seizoen bijzonder dominant op dit onderdeel en niets lijkt een gouden medaille in de weg te staan.

Opvallend is dat de massastart op plek twee van de matrix staat en de 3.000 meter op plek drie. Ook op deze afstanden is Schouten Nederlands grootste troef. Het zouden zomaar eens schitterende weken voor Schouten kunnen worden in China.

Op de sprintafstanden heeft men er bij de KNSB duidelijk weinig fiducie in. Pas op de vijfde plek van de matrix vinden we de eerste sprintafstand terug, met de 500 meter. De vrouwen die tweede en derde worden op de 500 meter zijn zo goed als kansloos met een veertiende en vijftiende plek in de matrix. Men hoopt dus vooral op een goede prestatie van Femke Kok, maar aan de rest van de sprintsters wil de KNSB geen teamplek verspillen.

OKT

Wie op welke plek in de matrix terechtkomt, wordt allemaal duidelijk vanaf Tweede Kerstdag. Dan begint in Heerenveen het vierdaagse olympisch kwalificatietoernooi (OKT), dat belangrijker is dan ooit.

Ben je deze dag uit vorm, dan is het seizoen al voor de jaarwisseling mislukt, want er is geen herkansing.

