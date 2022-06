Verbij had op de 1000 meter geen goede start, maar zijn Canadese ritgenoot schoot juist uit de startblokken. In de binnenbocht kon Verbij vervolgens terrein goedmaken, waardoor het duo gelijktijdig uit de bocht kwam. De regel is dan dat de buitenbocht voorrang heeft en deze regel respecteerde Verbij volledig.

Hij hield zich in zodat Dubreuil vol door kon trekken. Dit bleek uiteindelijk genoeg voor de zilveren medaille achter winnaar Thomas Krol. Verbij werd vooraf ook als kanshebber gezien voor een medaille, maar door de sportieve daad eindigde hij op een 30ste plek.

Achteraf gaf Verbij aan dat hij ook alle risico had kunnen nemen om voor eigen kansen te gaan op de kruising. Hij wist echter zeker dat hij het niet ging halen en dat Dubreuil dan in had moeten houden. "Zo'n klootzak ben ik niet", waren de veelzeggende woorden van Verbij.

De prijs betekent dat Verbij een bedrag van 50.000 dollar mag schenken aan een goed doel naar keuze. Verbij koos ervoor UNICEF te steunen. UNICEF zet zich in voor kinderen in oorlogsgebieden.

