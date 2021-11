Er zijn in Peking in totaal zeven verschillende onderdelen waarvoor de schaatsers zich kunnen plaatsen. Dit gaat van korte sprintnummers tot de 10.000 meter, waar de mannen met een grote longinhoud zich laten zien. Daarnaast is er sinds 2006 een ploegenachtervolging en maakte de massastart vier jaar geleden zijn debuut op het olympisch toneel.

Het is nog moeilijk te zeggen welke schaatsers de Nederlandse eer verdedigen in Peking. Dat wordt pas echt duidelijk vanaf 26 december. Dan begint een vijf dagen durend olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. Ben je die dag uit vorm, dan is de kans groot dat jouw seizoen al voor de jaarwisseling is mislukt.

Nederland mag negen mannelijke schaatsers naar de Olympische Spelen sturen. Aan de hand van een matrix wordt gekeken op welke afstanden de kansen op succes het grootst zijn. Op die manier bepaalt men hoeveel schaatsers er per afstand naar Beijing 2022 worden gestuurd.

500 meter

In tegenstelling tot wat vroeger gebruikelijk was, wordt de 500 meter op de Olympische Spelen maar over één enkele heat gereden. Vroeger werd de afstand twee keer afgelegd, zodat elke schaatser een keer de binnenbocht en in de buitenbocht moest starten. Sinds 2018 wordt de afstand maar één keer verreden, waardoor de spanning nog hoger oploopt.

De Nederlandse mannen maakten dit seizoen nog geen grote indruk op de 500 meter. Na vier World Cup-wedstrijden is Nederlands kampioen Kai Verbij met een achtste plaats de beste, met Dai Dai N’tab achter hem op een negende plaats. In geen enkele race eindigde een landgenoot op het podium en dus lijken Verbij en N’tab zichzelf vooral als outsider te moeten beschouwen voor olympisch goud in Peking.

De topfavorieten komen helaas niet uit ons land. Een scenario zoals we in 2014 zagen, toen Nederland het volledige podium bezette, is een illusie. Er zijn twee mannen die tot nu boven de rest uitsteken. Laurent Dubreuil staat momenteel bovenaan het World Cup-klassement. De Canadees won de 500 meter in Noorwegen, maar werd op de voet gevolgd door een Japanse concurrent.

Tatsuya Shinhama hijgt Dubreuil in de nek en is misschien wel beter dan de Canadees. Shinhama won al twee World Cup-wedstrijden, één in Polen en één in Noorwegen. Zijn tweede plaats op de ranglijst was slechts te danken aan een slechte dag.

Bij de favorieten zijn twee opvallende namen nergens te bekennen. Waar is titelverdediger Lorentzen en waar is wereldrecordhouder Koelizjnikov? Lorentzen was vier jaar geleden de beste in Pyeonchang, maar de Noor komt de afgelopen tijd niet meer in de buurt van de topvorm van toen. Hij kampte met een heupblessure en is naar eigen zeggen niet meer zo hongerig als vier jaar geleden. De kans dat hij in Peking ineens de vorm terug weet te vinden, lijkt klein. Op dit moment staat Lorentzen op de zeventiende plaats.

Wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov is nog verder afgezakt. De Rus was de eerste mens ooit die de 500 meter onder de 34 seconden reed en was jarenlang de absolute koning op de kortste afstand. Vanwege de olympische schorsing van Rusland heeft hij dit echter nooit op de Olympische Spelen kunnen laten zien. Ook in China is Koelizjnikov niet welkom en dus speelt de snelste man in de schaatsgeschiedenis dit seizoen geen rol van betekenis.

Er staan nog zes World Cup wedstrijden op het programma voor de specialisten op de 500 meter. Deze worden verreden van 3 tot 5 december in Salt Lake City, van 10 tot 12 december in Calgary en van 12 tot 13 maart in Heerenveen. Het olympisch kwalificatietoernooi op de 500 meter wordt maandag 27 december verreden in Thialf.

De olympische wedstrijd wordt zaterdag 12 februari verreden.

1000 meter

Hoe anders is de situatie op de 1000 meter. Na twee World Cup-wedstrijden zijn de eerste vier mannen op de ranglijst Nederlanders. Thomas Krol is al lange tijd in grote vorm en voert de ranglijst aan. Hij wordt op de voet gevolgd door regerend olympisch kampioen Kjeld Nuis. Hein Otterspeer is op 33-jarige leeftijd ineens in de vorm van zijn leven en maakt het Nederlandse podium compleet. Wereldkampioen Kai Verbij staat op de vierde plek.

De kans op Nederlands goud op de 1000 meter is bijzonder groot. De enige die de Nederlanders lijkt te kunnen bedreigen, is Laurent Dubreuil, die dit seizoen de snelste tijd van iedereen reed. De dominantie heeft echter ook een keerzijde. Er zijn maximaal drie startbewijzen voor Nederland beschikbaar op deze afstand en dus moet één wereldtopper thuisblijven. De spanning zal tijdens het olympisch kwalificatietoernooi dan ook om te snijden zijn.

Er staan nog drie World Cup-wedstrijden op het programma voor de specialisten op de 1000 meter. Deze worden verreden van 3 tot 5 december in Salt Lake City, van 10 tot 12 december in Calgary en van 12 tot 13 maart in Heerenveen. Het olympisch kwalificatietoernooi wordt woensdag 29 december verreden in Thialf.

De olympische wedstrijd wordt vrijdag 18 februari verreden.

1500 meter

Op de 1500 meter heeft Nederland eveneens een aantal potentiële olympisch kampioenen in huis. Kjeld Nuis won goud in Pyeonchang en is nog altijd houder van het wereldrecord op deze afstand. Thomas Krol is de huidig wereldkampioen op de 1500 meter. In de World Cup-wedstrijden doen de twee het dit jaar echter nog niet fantastisch.

Nuis staat na twee World Cups op de zesde plek en Krol vindt zichzelf terug op een negende plaats. Het is mogelijk dat de focus van beide heren op dit moment niet op de 1500 meter ligt, vanwege de moordende concurrentie op de 1000 meter. Nuis en Krol hoeven zich op de schaatsmijl weinig zorgen te maken wat betreft een olympisch startbewijs. Wellicht dat beide heren in aanloop naar de Olympische Spelen hun topvorm weten te hervinden, als er zekerheid is over de 1000 meter.

Ook Patrick Roest is allesbehalve in goeden doen op de schaatsmijl. In Pyeonchang nam Roest nog de zilveren medaille mee naar huis, maar op dit moment moet hij genoegen nemen met een vijftiende plek.

Wie het momenteel wel goed doen zijn twee Aziaten en een Amerikaan. De pas 22-jarige Chinees Zhongyan Ning staat bovenaan in het klassement en zal erop gebrand zijn om in eigen land straks goed te presteren. De Zuid-Koreaanse Min Seok Kim, die in 2018 brons pakte, staat tweede en oudgediende Joey Mantia maakt de top drie compleet.

De 1500 meter wordt een onvoorspelbare afstand dit seizoen. Er staan nog drie World Cup-wedstrijden op het programma. Deze worden verreden van 3 tot 5 december in Salt Lake City, van 10 tot 12 december in Calgary en van 12 tot 13 maart in Heerenveen. Het olympisch kwalificatietoernooi wordt donderdag 30 december verreden in Thialf.

De olympische wedstrijd wordt dinsdag 8 februari verreden.

5000 meter

De 5000 meter was ruim tien jaar lang het domein van Sven Kramer. De Fries won in 2010, 2014 en 2018 olympisch goud op deze afstand en was jarenlang ongenaakbaar. Die tijd is nu echter voorbij. Kramer is 35 jaar oud en beschikt al lang niet meer de topvorm die hij vroeger bezat.

Na teleurstellende resultaten op de eerste twee World Cup-wedstrijden meldde Kramer zich zelfs af voor de resterende edities. Hij verkiest trainingskampen boven wedstrijden in aanloop naar het allesbepalende olympisch kwalificatietoernooi eind december.

Waar je vroeger al vooraf kon opschrijven wie het goud ging winnen op de 5000 meter is dat dit keer eigenlijk niet anders. De winnaar lijkt al vast te staan, het is echter een andere naam. Nils van der Poel is sinds vorig seizoen de grote man op de lange afstanden. De Zweed won de eerste World Cup-ontmoeting en is regerend wereldkampioen.

Zijn naaste concurrent komt weliswaar uit Nederland, maar schaatst voor Canada. Ted-Jan Bloemen staat tweede in het wereldbekerklassement. Hij is nog altijd houder van het wereldrecord en werd vier jaar geleden tweede achter Sven Kramer.

De Nederlandse hoop is gevestigd op Patrick Roest en Jorrit Bergsma. Roest werd derde op de eerste 5000 meter en Bergsma eindigde een plaatsje achter hem. Beide mannen zijn absoluut kanshebbers voor de medailles, maar de hoogste podiumtrede lijkt te hoog gegrepen voor het duo.

Bergsma en Roest zijn op dit moment in principe van een hoger niveau dan Kramer. Het geluk voor Kramer is dat Nederland waarschijnlijk drie schaatsers naar de 5000 meter stuurt. Een derde plaats op het olympisch kwalificatietoernooi is dus vermoedelijk genoeg voor Kramer om een ticket af te dwingen.

Er staan nog drie World Cup-wedstrijden op het programma voor de stayers. Deze worden verreden van 3 tot 5 december in Salt Lake City, van 10 tot 12 december in Calgary en van 12 tot 13 maart in Heerenveen. Het Olympisch kwalificatietoernooi wordt zondag 26 december verreden in Thialf.

De olympische wedstrijd wordt zondag 6 februari verreden.

10.000 meter

Op de 10.000 meter is de situatie niet veel anders dan op de 5.000 meter. Nils van der Poel steekt met kop en schouders boven de rest uit en won de eerste World Cup-wedstrijd met overmacht. Van der Poel is houder van het wereldrecord en lijkt door niemand van een gouden medaille afgehouden te kunnen worden.

De houder van de zilveren medaille van Pyeonchang, Jorrit Bergsma, werd namens Nederland tweede. Hij eindigde een plaats voor regerend olympisch kampioen Ted-Jan Bloemen en het lijkt erop dat deze twee mannen gaan strijden om de titel ‘best of the rest’, met Patrick Roest in het achterhoofd als outsider.

Een andere gevaarlijke outsider is Graeme Fish. De Canadees werd vorig jaar verrassend wereldkampioen op de langste afstand en deed dat met een wereldrecord. Hierbij moet vermeld worden dat Van der Poel niet meedeed en niet lang daarna het wereldrecord overnam van de Canadees.

De 10.000 meter is de gouden medaille die nog altijd ontbreekt in de prijzenkast van Sven Kramer. Zijn grootste kans op goud was in 2010 in Vancouver, maar het ging helemaal mis vanwege de beruchte foute wissel. De kans dat Kramer nog een laatste gooi kan doen naar de olympische titel is bijzonder klein. Nederland stuurt maar twee deelnemers naar deze afstand en Bergsma en Roest zijn op dit moment veel verder dan Kramer.

Er staan nog drie World Cup-wedstrijden op het programma voor de stayers. Deze worden verreden van 3 tot 5 december in Salt Lake City, van 10 tot 12 december in Calgary en van 12 tot 13 maart in Heerenveen. Het Olympisch kwalificatietoernooi wordt dinsdag 28 december verreden in Thialf.

De olympische wedstrijd wordt vrijdag 11 februari verreden.

