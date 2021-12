Door een teleurstellende vijfde plek op het NK afstanden kwalificeerde Sven Kramer zich ternauwernood voor de wereldbeker op de 5000 meter. De viervoudig olympisch kampioen moest in het Poolse Tomaszów Mazowiecki in de B-groep uitkomen op zijn favoriete afstand. Met een negende plek in een tijd van 6.30.09 minuten, 27 seconden boven zijn persoonlijk record, eindigde de wedstrijd in een deceptie.

De reden voor het slechte rijden van Kramer was opnieuw zijn rug. De Fries onderging deze zomer een operatie aan zijn rug en was aan het begin van het seizoen nog niet genoeg hersteld.

Het roer om

Na de afgang moest het roer om voor Kramer. Hij liet de wereldbekerwedstrijden aan zich voorbij gaan en bereidde zich buiten het zicht van de camera’s voor op het OKT. Niet op de wereldbeker in Stavanger, maar op de marathon in Hoorn reed Kramer zijn rondjes. Na een trainingskamp in het Italiaanse Collalbo moet Kramer weer volledig op niveau zijn voor het belangrijkste toernooi van het jaar.

In een persmoment geeft Kramer aan niet te weten wat zijn vorm is. “Op sommige momenten kan ik nog heel hard schaatsen, maar een dag later blijk ik weer niet goed genoeg. Het heeft weinig zin nu stoere uitspraken te doen. Ik zal proberen mijn beste race van het jaar te rijden”, zegt Kramer.

Achterdeur via teampursuit

Zelfs als Kramer de topdrie niet bereikt op het OKT blijft hij een kans houden om uit te komen op de Spelen. Bondscoach Jan Coopmans heeft de mogelijkheid om een schaatser aan te wijzen voor de ploegenachtervolging, normaal gesproken een specialiteit van Kramer. Kramer rekent daar echter niet op. “Als de bondscoach denkt dat hij me nodig heeft, dan zal ik er zeker zijn. Maar ik ga alleen naar de Spelen als ik van waarde ben en het verschil kan maken. Ik rijd alleen om te winnen en hoef geen cadeautjes.”

Het Olympisch Kwalificatie Toernooi vindt traditiegetrouw plaats tussen Kerst en oud & nieuw. Van 26 tot en met 30 december worden in Thialf de startplekken voor de Spelen verdeeld.

