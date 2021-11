Er zijn in totaal zeven verschillende onderdelen waarvoor de schaatssters zich kunnen plaatsen in Peking. Dit gaat van korte sprintnummers tot de 5.000 meter. Daarnaast is er sinds 2006 een ploegenachtervolging en maakte de massastart vier jaar geleden zijn debuut op het olympisch toneel. Deze twee onderdelen worden in een los artikel uitgebreid behandeld.

Het is nog moeilijk te zeggen welke schaatssters de Nederlandse eer gaan verdedigen in Peking. Dat wordt pas echt duidelijk vanaf 26 december. Dan begint een vijf dagen durend olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. Ben je die dag uit vorm, dan is de kans groot dat jouw seizoen al voor de jaarwisseling is mislukt.

Nederland mag negen vrouwelijke schaatsers naar de Olympische Spelen sturen. Aan de hand van een matrix wordt gekeken op welke afstanden de kansen op succes het grootst zijn. Op die manier bepaalt men hoeveel schaatssters er per afstand naar Peking gestuurd worden.

500 meter

Net als bij de mannen wordt de 500 meter bij de vrouwen tegenwoordig maar over één enkele heat gereden. Vroeger was het gebruikelijk om de afstand twee keer te rijden en de tijden bij elkaar op te tellen. Dit zorgde ervoor dat iedere schaatsster een keer in de binnen- en buitenbocht moest starten. Sinds de vorige Olympische Spelen is dit niet meer het geval, waardoor het kortste nummer nog spannender is geworden.

Van de Nederlandse vrouwen moet op de 500 meter niet al te veel verwacht worden. Op dit moment bezit Nederland geen enkel internationaal record en ook hebben we geen regerend Europees, wereld of olympisch kampioene op dit onderdeel. In 2018 stond er geen enkele Nederlandse vrouw op het podium en dit zou zo maar eens opnieuw kunnen gebeuren.

Na vier World Cup-wedstrijden is Jutta Leerdam met een zevende plaats de beste Nederlandse vrouw. Leerdam zal zich tijdens de Olympische Spelen vooral focussen op de 1000 meter, waar ze meer kans op goud denkt te maken. Femke Kok is met een tiende plaats de tweede Nederlandse.

Wie wel in bloedvorm is, is de Amerikaanse Erin Jackson. Jackson won de eerste drie World Cup-wedstrijden en gaat aan kop in het klassement. Ze wordt op de voet gevolgd door regerend olympisch kampioene Nao Kodaira. De Japanse is met haar 35 jaar aardig op leeftijd, maar behoort nog altijd tot de absolute wereldtop. Een outsider voor de titel is de Russische regerend wereldkampioene Angelina Golikova.

Wie we niet meer kunnen bewonderen in Peking is de houdster van het wereldrecord Sang-Hwa Lee. De tweevoudig olympisch kampioene op de 500 meter ging in 2019 op 30-jarige leeftijd met pensioen.

Er staan nog zes World Cup-wedstrijden op het programma voor de specialisten op de 500 meter. Deze worden verreden van 3 tot 5 december in Salt Lake City, van 10 tot 12 december in Calgary en van 12 tot 13 maart in Heerenveen. Het olympisch kwalificatietoernooi op de 500 meter wordt dinsdag 28 december verreden in Thialf.

De olympische wedstrijd wordt zondag 13 februari verreden.

1000 meter

Op de 1000 meter zijn alle Nederlandse ogen gericht op Jutta Leerdam. Leerdam is houdster van het Europees record en kende een geweldig 2020 op deze afstand. Ze werd wereldkampioen, won het World Cup-klassement en pakte in Heerenveen ook nog eens de Europese titel. Dit jaar is de concurrentie echter steviger. Leerdam staat na twee World Cup-wedstrijden vierde in het klassement.

Brittany Bowe won de eerst twee World Cups en lijkt in bloedvorm in aanloop naar de Olympische Spelen. De houdster van het wereldrecord is al jaren een wereldtopper, maar heeft dit tijdens de Winterpelen nog niet kunnen laten zien. Bowe zal erop gebrand zijn om haar carrière in Peking met een gouden medaille te bekronen.

De grootste concurrentie, naast Jutta Leerdam, komt uit Japan. Miho Takagi en Nao Kodaira staan tweede en derde in het klassement. Het duo pakt in 2018 in Pyeonchang het zilver en het brons achter de Nederlandse Jorien ter Mors.

En waar is de regerend olympisch kampioene dan? Ter Mors kende een slechte periode na de succesvolle olympische campagne van 2018. Ter Mors had te kampen met een aantal slepende blessures, die eigenlijk al voor de Spelen van 2018 begonnen waren. Dit jaar doet ze op de 1000 meter niet eens mee met de World Cup en dus moet Ter Mors vooral als outsider beschouwd worden, mocht ze zich plaatsen.

Een andere outsider is natuurlijk Ireen Wüst. Wüst is met elf medailles de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden en moet, ondanks haar 35 jaar, niet onderschat worden. De veelvraat kent een goed seizoen en kan op de Olympische Spelen altijd iets extra’s brengen. Op dit moment staat Wüst zesde in het klassement.

Er staan nog drie World Cup-wedstrijden op het programma voor de specialisten op de 1000 meter. Deze worden verreden van 3 tot 5 december in Salt Lake City, van 10 tot 12 december in Calgary en van 12 tot 13 maart in Heerenveen. Het olympisch kwalificatietoernooi op de 1000 meter wordt zondag 26 december verreden in Thialf.

De olympische wedstrijd wordt donderdag 17 februari verreden.

1500 meter

Op de 1500 meter is Miho Takagi de absolute topfavoriet. De Japanse won allebei de World Cup-races en is houdster van het wereldrecord. Haar grootste concurrenten zijn bekende namen. Ireen Wüst staat momenteel tweede in het klassement en is regerend olympisch kampioene op dit onderdeel. In Pyeonchang hield Wüst Miho Takagi nog achter zich.

Brittany Bowe is een derde kanshebster, maar de Amerikaanse zal de focus vooral op de 500 meter hebben liggen. Antoinette de Jong staat momenteel zesde in het klassement en kan op een superdag in Peking een gooi naar het podium doen.

Jorien ter Mors doet op de 1500 meter wel mee aan de World Cup-wedstrijden. Ze staat op een teleurstellende 21ste plaats, maar met Ter Mors moet altijd rekening gehouden worden. Als iemand vanuit het niets olympisch kampioen kan worden, is zij het wel. In 2014 veroverde Ter Mors op deze afstand nog de olympische titel.

Er staan nog drie World Cup-wedstrijden op het programma voor de specialisten op de 1500 meter. Deze worden verreden van 3 tot 5 december in Salt Lake City, van 10 tot 12 december in Calgary en van 12 tot 13 maart in Heerenveen. Het olympisch kwalificatietoernooi op de 1500 meter wordt woensdag 29 december verreden in Thialf.

De olympische wedstrijd wordt maandag 7 februari verreden.

3000 meter

Vier jaar geleden was de 3000 meter een ongekend succes voor de Nederlandse vrouwen. Carlijn Achtereekte pakte het goud voor Ireen Wüst en Antoinette de Jong en dus was het podium volledig oranje gekleurd.

Ook dit jaar heeft Nederland op de 3000 meter één van de fopfavorieten in huis. Irene Schouten won de eerste World Cup-wedstrijd en lijkt de vrouw met de meeste inhoud te zijn. Schouten begon haar carrière als marathonschaatsster en kan lange inspanningen dus bijzonder goed verdragen. Haar grootste concurrente is de Canadese Isabelle Weidemann. Ook de Noorse Ragne Wiklund en de Italiaanse Francesca Lollobrigida moeten niet te snel worden uitgevlakt.

Antoinette de Jong is de regerend wereldkampioene op deze afstand. De Jong is absoluut in staat om het podium te halen in Peking en kan op een topdag zelfs voor goud meedoen. Regerend olympisch kampioen Carlijn Achtereekte kent tot nu toe een teleurstellend seizoen en staat op de elfde plaats van het klassement.

Ireen Wüst werd vier jaar geleden nog tweede op deze afstand, maar doet dit jaar niet mee aan de World Cup-wedstrijden. De kans is groot dat de focus van Wüst op de kortere afstanden zal liggen deze Olympische Spelen. Haar eeuwige concurrent, Martina Sablikova, doet wel nog steeds mee in de mondiale top. De 34-jarige Tsjechische is altijd in staat tot onverwachtse prestaties en is nog steeds houdster van het wereldrecord.

Wüst en Sablikova zijn met hun 34 en 35 jaar echter een stel groentjes vergeleken met Claudia Pechstein. De 49-jarige Duitse schaatst nog altijd mee in de World Cup en wil in Peking voor de achtste keer meedoen aan de Olympische Spelen. Pechstein zou de eerste vrouw ooit zijn die dat voor elkaar krijgt.

Er staan nog drie World Cup wedstrijden op het programma voor de stayers. Deze worden verreden van 3 tot 5 december in Salt Lake City, van 10 tot 12 december in Calgary en van 12 tot 13 maart in Heerenveen. Het olympisch kwalificatietoernooi op de 3000 meter wordt maandag 27 december verreden in Thialf.

De olympische wedstrijd wordt zaterdag 5 februari verreden.

5000 meter

Op de 5000 meter is de situatie niet veel anders. Irene Schouten is de beste schaatsster van het veld en zal in Peking als topfavoriet aan de start verschijnen met Isabelle Weidemann uit Canada als grootste concurrent. De 5000 meter ligt de regerend wereldkampioene zo mogelijk nog beter dan de 3000 meter.

De outsiders zijn dezelfde vrouwen als op de 3000 meter, Wiklund, Lollobrigida, Sablikova en De Jong maken allemaal kans op het podium en strijden vermoedelijk om de titel ‘best of the rest’. Een gevaarlijke outsider is de Russische Natalia Voronina, die nog altijd houdster is van het wereldrecord.

Waar is de regerend olympisch kampioene Esmee Visser dan gebleven? Vier jaar geleden won de toen pas 22-jarige Visser op sensationele wijze de gouden medaille, een prestatie die weinigen aan hadden zien komen. Sindsdien raakte Visser echter overtraind en heeft ze gas terug moeten nemen.

Visser werd in 2020 nog Europees en Nederlands kampioen op de 5000 meter, maar doet dit seizoen niet eens mee aan de World Cup wedstrijden. Het is zeer de vraag of de regerend kampioene haar titel überhaupt mag verdedigen in Peking.

Er staan nog drie World Cup-races op het programma voor de stayers. Deze worden verreden van 3 tot 5 december in Salt Lake City, van 10 tot 12 december in Calgary en van 12 tot 13 maart in Heerenveen. Het olympisch kwalificatietoernooi op de 5000 meter wordt donderdag 30 december verreden in Thialf.

De olympische wedstrijd wordt donderdag 10 februari verreden.

