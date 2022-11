Diverse coaches zijn van mening dat Leerdam niet alleen op de schaats – ze won dit weekend nog een Wereldbeker 1000 meter in Stavanger – maar ook op de fiets kan uitblinken. Neem bijvoorbeeld Kosta Poltavets, die haar coachte voordat ze samen met Koen Verweij een eigen schaatsploeg oprichtte.

“Dat helpt om je twijfels te pareren”, aldus Poltavets, die denkt dat het goed is als Leerdam haar nieuwsgierig voedt. De coach plaatste zijn opmerking in NRC, dat een portret maakte van de ‘Skatefluencer’, die op Instagram meer dan drie miljoen volgers heeft en haar publiek regelmatig bedient met verse updates in de vorm van foto en video.

Ad

Stavanger | Jutta Leerdam schrijft Wereldbeker 1000 meter op haar naam

Schaatsen Stavanger | Jutta Leerdam schrijft Wereldbeker 1000 meter op haar naam GISTEREN OM 14:05

Racefiets

Leerdam bracht afgelopen zomer veel tijd door op een racefiets. Bij een trainingskamp verbeterde ze op een tijdrit over drie kilometer het record van oud-schaatsster Laurine van Riessen, die tegenwoordig baanwielrenster is. Van Riessen slaagde nog niet in haar opzet om als eerste Nederlandse sportster medailles te winnen zowel de Winter- als Zomerspelen.

Van Riessen komt momenteel uit in de UCI Track Champions League , een revolutionaire competitie bedoeld om het baanwielrennen serieus op de kaart te zetten als spannende en spectaculaire sport. Harrie Lavreysen en Shanne Braspennincx dragen na het eerste weekend de leiderstrui.

Er is een kansje dat Leerdam over een tijdje ook op de wielerbaan valt te bewonderen. “Ze zeggen dat ik misschien een keer moet gaan baanwielrennen”, zei Leerdam recent bij de presentatie van haar nieuwe ploeg Jumbo-Visma. “Ik heb het wel eens overwogen, maar weet niet of ik sturen zo leuk vind. Misschien ooit, maar dan wil ik ook meteen aan de Olympische Spelen meedoen.”

Beijing 2022 | Jutta Leerdam: "Het is een medaille op de Spelen, dus ik moet blij zijn"

Medailles op de fiets?

Poltavets en performancecoach Rico Briedjal zijn ervan overtuigd dat Leerdam ook als baanwielrenster olympische medailles kan winnen. “Baanwielrennen bij de Zomerspelen en schaatsen bij de Winterspelen, zou dat op termijn niet fantastisch zijn?”

Nick Stöpler, een van de bondscoaches bij het baanwielrennen en parttime-commentator bij Eurosport, zou Leerdams komst naar de baan toejuichen. Stöpler noemt de kansen op olympische medailles ‘heel realistisch’.

Beijing 2022 | Handkusje van ‘zilveren’ Leerdam tijdens ceremonie kort na 1000 meter

WAAR KIJK JE?

De UCI Track Champions League voegt een nieuwe dimensie toe aan het baanwielrennen zoals we dat kennen. Vier weekends langs wordt tijdens vijf races alles uit de kast gehaald. Ben je benieuwd? Kijk live op Eurosport of stream een volle avond lang reclamevrij via discovery+

Schaatsen Stavanger | Jutta Leerdam schrijft Wereldbeker 1000 meter op haar naam GISTEREN OM 14:05