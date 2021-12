Welke schaatsers naar Peking mogen, wordt bepaald aan de hand van de matrix. Nederland mag op elke afstand, met uitzondering van de langste afstand, drie atleten afvaardigen. Omdat er in totaal, maar negen Nederlanders mee mogen doen, weegt de KNSB af op welke afstand Nederland de meeste kans maakt op een gouden medaille.

Daarnaast heeft ook de bondscoach nog een belangrijke rol in de selectie van de schaatsers. Met het oog op de ploegenachtervolging en de massastart mag de bondscoach atleten een aanwijsplek geven.

Ingevulde matrix vrouwen

Plek Afstand Naam 1 5000 meter Irene Schouten (1) 2 Massastart Aanwijsplek 3 3000 meter Irene Schouten 4 3000 meter (2) Antoinette de Jong (2) 5 500 meter Femke Kok (3) 6 1000 meter Jutta Leerdam (4) 7 1500 meter Antoinette de Jong 8 5000 meter (2) Sanne in 't Hof (5) 9 1500 meter (2) Ireen Wüst (6) 10 1000 meter (2) Antoinette de Jong 11 3000 meter (3) Carlijn Achtereekte (7) 12 1500 meter (3) Marijke Groenewoud (8) 13 1000 meter (3) Ireen Wüst 14 500 meter (2) Jutta Leerdam 15 500 meter (3) Michelle de Jong (9)

Het OKT levert bij de vrouwen een hele overzichtelijke selectie op. Doordat verschillende schaatsers op meerdere afstanden actief zijn, zijn er maar negen schaatsers die kans maken op de Spelen. Bondscoach Jan Coopmans zal waarschijnlijk geen aanwijsplekken nodig hebben waardoor alle schaatsters zeker lijken van een plek op de Spelen. Marijke Groenewoud en Irene Schouten kunnen starten op de massastart en met Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong lijkt Nederland een ploeg te hebben die kans maakt op goud op de teampursuit.

Ingevulde matrix mannen

Plek Afstand Naam 1 1000 meter Thomas Krol (1) 2 5000 meter Patrick Roest (2) 3 1500 meter Kjeld Nuis (3) 4 1000 meter (2) Kai Verbij (4) 5 10.0000 meter Jorrit Bergsma (5) 6 Massastart Aanwijsplek 7 1500 meter (2) Thomas Krol 8 500 meter Merijn Scheperkamp (6) 9 1000 meter (3) Hein Otterspeer (7) 10 1500 meter (3) Tijmen Snel (8) 11 5000 meter (2) Jorrit Bergsma 12 10.000 meter (2) Patrick Roest 13 500 meter (2) Dai Dai N'tab (9) 14 5000 meter (3) Sven Kramer (10) 15 500 meter (3) Kai Verbij

Waar de selectievolgorde bij de vrouwen zo klaar als een klontje lijkt, zal de uitslag bij de mannen de bondscoach hoofdpijn bezorgen. Tien mannen wisten zich bij de topdrie te schaatsen, maar er is maar plek voor negen schaatsers. Omdat de derde man op de 5000 meter de minste kans op een medaille maakt, zou Sven Kramer zijn plaatsje verliezen. Sven Kramer is echter van groot belang voor de ploegenachtervolging waardoor zijn positie zeker lijkt. Voor Dai Dai N'tab lijkt de kans klein dat hij naar Peking af zou mogen reizen.

Een ander probleem is de ploegenachtervolging. Alleen Patrick Roest en Sven Kramer hebben recent laten zien de ploegenachtervolging te beheersen. Omdat er minstens drie mannen in de achtervolgingsploeg zitten, kan Coopmans Marcel Bosker aanwijzen. Bosker won met de Nederlandse ploeg al drie keer goud op het WK afstanden. Als Bosker mee wordt genomen betekent dat dat Tijmen Snel zijn plek kwijtraakt. De bondscoach kan ook aan Jorrit Bergsma vragen of hij zich bij de ploeg wil voegen. De Fries van Team Zaanlander heeft echter geen goede ervaringen met de ploegenachtervolging en is normaal gesproken niet beschikbaar voor de ploeg.

Naast de teampursuit moet ook nog een man gezocht worden voor de massastart. Van de geplaatste mannen lijkt Bergsma een zekerheidje te zijn. Wie naast Bergsma zal starten is onbekend. Ook hier kan de bondscoach een aanwijsplek gebruiken.

