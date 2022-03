Leerdam is pas 23 jaar oud en heeft dus de toekomst. Ze is nu al vijfvoudig wereldkampioene en won tijdens Beijing 2022 zilver op de 1000 meter. Wie weet zit er op termijn meer in. Dat blijft in ieder geval het hoge doel van Leerdam en topcoach Jac Orie gaf al veel vaker het laatste zetje in de goede richting.

Leerdam is het uithangbord van een nieuwe generatie schaatsers en daarom is Jumbo-Visma niet te beroerd om flink de portemonnee te trekken. Er ligt een mooi aanbod klaar voor Leerdam, die nu moet bepalen of geel-zwart aan haar ideale plaatje kan voldoen. Er wordt binnenkort meer nieuws verwacht, schrijft De Telegraaf

Commercieel interessant

Het grote pluspunt van Leerdam is dat ze niet alleen hard kan schaatsen, maar ook op commercieel vlak hoge ogen gooit. Leerdam heeft maar liefst 2,5 miljoen volgers op Instagram en die komen lang niet alleen uit Nederland, waardoor op die manier nieuwe markten aangeboord kunnen worden.

Ook is Leerdam niet bepaald op haar mondje gevallen. Tijdens de Olympische spelen deed de schaatsster haar beklag over de sfeer onderling in het Nederlandse kamp, waar maar weinig sprake was van onderlinge support. “TeamNL is een schuilnaam voor commerciële teams. Het zijn groepjes in een team. Dat is Nederland helaas”, haalde Leerdam uit

Verweij

Jumbo-Visma gooide twee jaar terug ook al eens een lijntje uit bij Leerdam. Ze koos er toen echter voor, samen met haar partner Koen Verweij, om een eigen ploeg te beginnen. Dankzij sponsoren als Worldstream en Corendon werd dat absoluut een succes, met meerdere wereldtitels en als meest in het oog springend een zilveren olympische plak.

De transfermolen in het schaatsen komt na het afsluiten van een olympische cyclus sowieso behoorlijk op gang. Patrick Roest en Marcel Bosker weten nog niet zeker of ze bij Jumbo-Visma blijven, terwijl dezelfde brigade ook interesse zou hebben in Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud van Team Zaanlander.

