Sinds de Olympische Spelen van Turijn staat de ploegenachtervolging op de olympische kalender. Landen leggen in teams van drie gezamenlijk een afstand af. Voor de mannen zijn dit acht rondjes (3098 meter), terwijl de vrouwen zes rondjes (2324 meter) schaatsen.

Het is zaak zo goed mogelijk in elkaars slag te rijden, zodat je optimaal profiteert van de schaatser voor je qua aerodynamica. De tijd stopt als de laatste van de drie schaatsers over de finish komt en dus is het cruciaal om rekening te houden met het niveau van je zwakste schaatser.

Ad

Op de Olympische Spelen wordt een afvalsysteem gebruikt. Twee landenteams zijn tegelijkertijd in de baan, maar beginnen aan de andere kant ervan. De snelste van de twee gaat door, de langzaamste ligt eruit. Zo gaat dit door tot de finale.

Schaatsen Schaatsen | Toekomst Thialf onzeker, kabinet geeft geen financiële steun 07/12/2021 OM 12:21

Explainer | Zo wordt langebaanschaatsen aan niet-Nederlanders uitgelegd

Ploegenachtervolging mannen

Nederland is traditioneel erg goed in de ploegenachtervolging, maar wist pas één keer de gouden medaille te veroveren. Dit gebeurde in Sotsji in 2014. Vier jaar geleden werd de Nederlandse ploeg derde.

Het Nederlandse trio Sven Kramer, Marcel Bosker en Douwe de Vries is wel de regerend wereldkampioen en deed dit bovendien in een wereldrecord. Wie er in Peking namens Nederland het ijs op gaan, hangt af van de kwalificaties op de individuele afstanden.

In het World Cup-klassement is Nederland op de vierde plaats geëindigd. De eerste World Cup-wedstrijd werd gewonnen, maar in de wedstrijden die volgden, werd Nederland teleurstellend zesde en zevende. Het klassement is gewonnen door de Verenigde Staten. De Amerikaanse ploeg won de laatste twee World Cup-wedstrijden en hield daarmee Noorwegen en Canada achter zich.

De World Cup zegt bij de ploegenachtervolging echter niet veel, omdat de samenstelling op de Olympische Spelen volledig anders kan zijn. Als de beste ploegenrijders zich niet individueel weten te plaatsen, kan er op de Olympische Spelen een team staan dat nog nooit met elkaar heeft gereden. Het is op dit moment dan ook erg lastig om te bepalen wie als favoriet voor het goud moet worden gezien.

Er staan geen World Cup-wedstrijden op het programma voordat de Olympische Spelen beginnen. De olympische finale wordt donderdag 15 februari verreden.

World Cup | Bosker, Kramer en Roest snelste trio op de ploegenachtervolging

Ploegenachtervolging vrouwen

Net als bij de mannen hebben de Nederlandse vrouwen alleen op de Olympische Spelen van 2014 de gouden medaille veroverd op de ploegenachtervolging. Vier jaar geleden waren de Japanse vrouwen ongenaakbaar en moesten Lotte van Beek, Antoinette de Jong, Marrit Leenstra en Ireen Wüst genoegen nemen met zilver.

Nog altijd zijn de Japanse vrouwen regerend wereldkampioen en houdsters van het wereldrecord. In het wereldbekerklassement kwam Japan echter niet in de buurt van Canada. De Canadese vrouwen wonnen alle drie de wedstrijden en daarmee het klassement met overmacht. Nederland werd derde achter Japan. Hierbij moet wel vermeld worden dat Canada als enige land in de top drie elke keer met exact dezelfde ploeg aantrad, wat een flink voordeel is.

Nederland beschikt in potentie over een zeer sterke ploeg in Peking. Als Irene Schouten, Ireen Wüst en Antoinette de Jong zich weten te plaatsen, dan lijkt dit de ploeg te worden die met Canada en Japan gaat strijden om de gouden medaille. Canada en Japan zijn op voorhand licht favoriet, maar kansloos is Nederland absoluut niet.

Er staan geen World Cup-wedstrijden op het programma voordat de Olympische Spelen beginnen. De olympische finale wordt donderdag 15 februari verreden.

Massastart

De massastart is eveneens een vreemde eend in de bijt in de schaatssport. Deze discipline werd in PyeongChang aan de olympische kalender toegevoegd en is het enige onderdeel waarbij alle schaatsers het rechtstreeks tegen elkaar opnemen. Iedereen start op hetzelfde moment en degene die na twintig rondjes als eerste over de finish komt is de winnaar. Vanwege de drukte op het ijs dragen de deelnemers bij de massastart een helm.

Mannen

De massastart is in principe een verkorte versie van een marathonwedstrijd. Daarom zie je bij dit onderdeel ook heel andere namen bovendrijven dan we gewend zijn. De Belg Bart Swings gaat na zes World Cups aan de leiding. Ruslan Zakharov uit Rusland en Andrea Giovannini uit Italië maken de topdrie compleet.

De massastart is een bijzonder onvoorspelbaar onderdeel. De resultaten van de World Cup-wedstrijden verschillen dan ook behoorlijk. Bovendien laat het overgrote deel van de deelnemers regelmatig een World Cup schieten, waardoor het klassement de krachtsverhoudingen niet helemaal goed weergeeft.

Vier jaar geleden werd Koen Verweij derde bij de eerste editie op de Olympische Spelen, maar ook Sven Kramer en Jorrit Bergsma laten zich regelmatig zien op dit onderdeel. Met name Bergsma is als voormalig marathonschaatser erg bedreven in de massastart.

Na zes World Cup-wedstrijden staat Bergsma op de elfde plek en speelt hij geen rol van betekenis in de top van het klassement. Dit komt echter vooral doordat de Nederlander de laatst twee wedstrijden aan zich voorbij liet gaan. Wat er op de Olympische Spelen gaat gebeuren, is onmogelijk te voorspellen. Eén onverwachte demarrage kan de wedstrijd beslissen.

Albertus Hoolwerf won de laatste World Cup-wedstrijd in Calgary en stelde daarmee twee startbewijzen op de massastart voor Nederland veilig. Wie deze plekken in gaan vullen, moet nog blijken.

Er staan geen massastarts meer op het programma voordat de Olympische Spelen beginnen en er is geen olympisch kwalificatietoernooi voor dit onderdeel. De olympische wedstrijd wordt zaterdag 19 februari verreden.

World Cup | Schouten sprint na mooie strijd naar winst op massastart

Vrouwen

Bij de vrouwen heeft Nederland met Irene Schouten een mooie troef in handen. De voormalig marathonschaatsster voelt zich op de massastart helemaal thuis en wist dit jaar al een World Cup-wedstrijd te winnen. Net als Bergsma deed ze niet mee aan de laatste twee wedstrijden, waardoor ze nu de zesde plaats in het klassement bezet houdt. Landgenoot Marijke Groenewoud werkte hetzelfde programma af en staat één plaats lager.

De Canadese Ivanie Blondin staat na zes World Cup-wedstrijden bovenaan. Ze wordt op de voet gevolgd door Francesca Lollobrigida uit Italië. Op een flinke afstand volgt de Chinese Dan Guo als nummer drie van het klassement.

Nederland mag zowel bij de mannen als de vrouwen twee deelnemers naar de massastart sturen, als deze allebei in de top 24 van het World Cup-klassement staan. Voor Schouten en Groenewoud is dit geen probleem en dus kan Nederland in Peking wellicht profiteren van teamwerk. Schouten en Groenewoud zijn het hoogst genoteerde landenduo en kunnen elkaar dus hulp bieden.

Net als bij veel andere snelheidssporten heb je minder weerstand als je vlak achter iemand aan rijdt. Als de wedstrijd erom vraagt, kan Groenewoud belangrijk zijn om Schouten uit de wind te houden en eventueel een gat voor haar dicht te rijden.

Er staan geen massastarts meer op het programma voordat de Olympische Spelen beginnen en er is geen olympisch kwalificatietoernooi voor dit onderdeel. De olympische wedstrijd wordt zaterdag 19 februari verreden.

Beijing 2022 Schaatsen | Wie is toch Nils van der Poel, de Zweedse superstayer? 06/12/2021 OM 11:15