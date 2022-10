De lege kalender komt door een besluit van de internationale schaatsunie. De ISU besloot in 2018 om vanaf dit seizoen maar één wereldkampioenschap te organiseren, een WK afstanden.

Voorheen waren dat er drie met naast het WK afstanden ook nog het WK sprint en het WK allround. Reden voor de hervorming was dat er volgens de ISU teveel wereldkampioenen werden afgeleverd per seizoen. Dit zou 'verwarring' veroorzaken bij het schaatspubliek.

Het stuit op veel weerstand vanuit de Nederlandse schaatsploeg. Regerend wereldkampioen en olympisch kampioen op de 1000 meter Thomas Krol kan nu zijn titel niet meer verdedigen op het WK sprint. "Een sprint-wk en het WK allround zijn wat mij betreft onmisbaar op de schaatskalender", vertelt hij aan NU.nl.

Uitgekleed toernooi

Krol kan zich dit seizoen wel nog voorbereiden op het EK sprint, maar dat had voor de dertigjarige sprinter niet eens gehoeven. "Een EK sprint is bij ons een veredelde interland tussen Nederland en Rusland en nu mogen de Russen niet eens meedoen. Dan blijft een heel uitgekleed toernooi over."

"Ik had veel liever tegen onder andere de Canadezen en de Japanners gestreden op een wereldkampioenschap sprint. Ik vind het een grof schandaal dat de ISU dit heeft besloten."

WK-goud meer waard

Ook Patrick Roest is de dupe van het besluit van de internationale schaatsbond. Hij werd vorig seizoen nog wereldkampioen allround, maar kan zijn titel - net als Krol - dit jaar niet verdedigen. "WK-goud is gewoon meer waard dan EK-goud."

"Volgens mij kan je makkelijk ieder jaar een WK allround organiseren en dan mag je van mij betreft het EK er gewoon uithalen. Je krijgt dan ook veel mooiere wedstrijden", concludeert Roest.

Schaatskalender 22/23

28-30 oktober: World Cup-kwalificatietoernooi (Heerenveen)

11-13 november: Wereldbeker 1 (Stavanger)

18-20 november: Wereldbeker 2 (Heerenveen)

9-11 december: Wereldbeker 3 (Calgary)

16-18 december: Wereldbeker 4 (Calgary)

27-28 december: NK allround & sprint (Heerenveen)

6-8 januari: EK allround & sprint (Hamar)

3-5 februari: NK afstanden & massastart (Heerenveen)

10-12 februari: Wereldbeker 5 (Tomaszów Mazowiecki)

17-19 februari: Finale wereldbeker (Tomaszów Mazowiecki)

2-5 maart: WK afstanden (Heerenveen)

