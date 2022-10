De viervoudig wereldkampioen allround moet vooral bij de ploegenachtervolging de boel weer op de rit krijgen. Waar het Nederlandse team normaal gesproken oppermachtig is op het teamonderdeel leverden zowel de mannen als vrouwen op de Spelen van 2022 in Beijing een mindere prestatie.

De vrouwen grepen ternauwernood nog brons, maar de mannen eindigen met hun vierde plek zelfs helemaal buiten het podium. In 2014 grepen de mannen nog het goud op de Olympische Spelen in Sotsji. Werk aan de winkel dus voor Ritsma.

Massastart

Op het andere onderdeel uit het takenpakket van de nieuwe bondscoach was de Nederlandse ploeg in Tokio wel succesvol. Irene Schouten pakte knap goud bij de vrouwen, bij de mannen stond de massastart in Japan volledig in teken van het afscheid van Sven Kramer.

Kramer won in zijn carrière vier olympische, gouden medailles en liet zich nog wel even zien in de door de Belg Bart Swings gewonnen massastart.

