Stavanger | Roest snelste op 5000 meter, ook Snellink op het podium

De vijf kilometer zou net als twee weken geleden tijdens het kwalificatietoernooi een gevecht worden tussen Jorrit Bergsma en Patrick Roest. Het liep echter anders, want Bergsma moest zich afmelden omdat hij zich niet fit voelde. Toch won dezelfde man: Patrick Roest.

Overtuigend was het niet bij de Zuid-Hollander. Roest had lang moeite met de tijd die Ghiotto had neergezet. Pas in de laatste rondes pakte Roest een voorsprong.

Ondanks zijn winst was Roest niet de snelste van de dag. Dat was de Noor Sander Eitrem. Eitrem reed in het voorseizoen ook al snel, maar moest in de B-groep starten omdat hij vorig seizoen niet snel genoeg reed. De Noor reed in de B-groep met kwartetstart, wat tijdwinst oplevert, 6.18,31.

De winnende tijd van Roest was de traagste winnende tijd sinds de wereldbekerfinale in Minsk in 2018. Toen won Sverre Lunde Pedersen de afstand in 6.22,15.

