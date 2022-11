Even leek het erop dat Ragne Wiklund haar tweede overwinning van het weekend zou pakken. De Noorse die gisteren verrassend Irene Schouten versloeg op de 3000 meter stond na negen ritten eerste met een tijd van 1:47,49. In de laatste rit ging Miho Takagi, wereldrecordhoudster op de afstand, ruim eronder door.

De Nederlandse vrouwen stelden, buiten Groenewoud enigszins teleur. Antoinette Rijpma- de Jong die de beste was op het kwalificatietoernooi twee weken terug kwam niet verder dan de vijfde plek. Joy Beune eindigde als zevende. Jutta Leerdam kende een grote inzinking. De topsprintster startte als verwacht uitstekend, maar ging compleet kapot in de laatste ronde. Met een rondje boven de 35 seconden finishte ze compleet vermoeid. Ze belandde op een tiende plek.

De tijden in Stavanger vallen het hele weekend tegen. De ijsvloer is relatief warm, terwijl de hal opvallend koud is. Deze omstandigheden leiden ertoe dat het ijs niet geschikt is om snel op te rijden.

