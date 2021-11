Wereldbeker | Schulting voltooit perfect weekend in Debrecen met vierde keer goud

Schulting was in Hongarije niet van het podium af te slaan en de vierde overwinning, veroverd op de 3000 meter aflossing, maakte het weekend perfect. Vier gouden medailles, dat gebeurt niet zo vaak! De laatste keer dat een shorttracker zo oppermachtig was tijdens een Wereldbeker, dateert van 2017.

Toen was het de Zuid-Koreaanse Choi Min-Jeong die onklopbaar was. Dit keer stond er geen maat op Schulting, die sowieso tot de topfavorieten behoort bij de Olympische Winterspelen die begin 2022 op het programma staan. Het is ook geen toeval dat Schultings prestaties de olympische aspiraties van Nederland kunnen maken of breken.

Olympische glorie voorspeld

Er worden Schulting in de statistische voorspellingen diverse gouden medailles toegedicht en als ze inderdaad volop toeslaat, lukt het Nederland wellicht om inderdaad in de topvijf van de medaillespiegel te eindigen. Voorlopig is dat echter nog toekomstmuziek en veel gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Vergeet ook niet dat de pechfactor in het shorttrack een stuk hoger ligt dan bijvoorbeeld bij het langebaanschaatsen, waar echt iets geks moet gebeuren wil een topfavoriet niet leveren. Schulting leverde in Debrecen in ieder geval wel, op de aflossing ook met dank aan Yara van Kerkhof, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer.

Overigens veroverde Schulting tijdens EK’s en het WK in Dordrecht ook al eens alle vier mogelijke titels.

