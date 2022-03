De 25-jarige superstayer Van der Poel gaat dit weekend nog van start tijdens het WK allround en verschijnt aan het vertrek tijdens de Wereldbekerfinale in Heerenveen, maar daarna is de koek definitief op en gaat hij iets anders doen. Wat? Dat is nog niet duidelijk.

De eigenzinnige superstayer wist tijdens de Olympische Winterspelen de ogen van de complete schaatswereld op zich gericht omdat hij met een geheel eigen aanpak op goud afstevende op de twee langste afstanden in het langebaanschaatsen.

Zo gezegd, zo gedaan. Vervolgens gaf Van der Poel een document vrij, getiteld ‘ How to skate a 10k ’, waarin hij van begin tot eind uitlegde hoe hij de afgelopen jaren heeft getraind en met welke visie hij op de ijzers gleed.

Alle doelen bereikt

"Ik maak het seizoen af als topschaatser en daarna ben ik voor de rest van mijn leven een hobbyist”, aldus Van der Poel tijdens een persmoment in aanloop naar het WK allround. "Ik ben te ambitieus om iets te gaan herhalen wat ik al heb gedaan. Ik heb gewonnen op het allerhoogste niveau, al mijn doelen zijn bereikt.”

Behalve het volgen van zijn eigen weg en het vrijgeven van zijn trainingsschema baarde Van der Poel ook opzien door een ware schaatsrel te ontketenen. De Zweed zette openlijk vraagtekens bij de tactiek van de 'corrupte' KNSB om in te zetten op harder ijs, wat de prestaties van de Nederlanders ten goede zou komen. "Dit is net zo erg als dopinggebruik”, foeterde hij over de schaatslobby

Van der Poel vond het ongelooflijk dat werd geprobeerd om de ijsmeester te beïnvloeden en dat hier ook nog eens op de eigen website over werd opgeschept. De mediarel die volgde, focuste zich op alles wat hiermee te maken had, terwijl niemand de grote favoriet nog vragen stelde over zijn status. Toevallig of niet stond in het door Van der Poel vrijgegeven document ook een stappenplan op mediagebied

Gouden medaille weggegeven

Los van hard en succesvol schaatsen plus de schaatsrel stak Van der Poel ook zijn mening over het evenement Beijing 2022 niet onder stoelen of banken. Kort na het winnen van zijn tweede gouden medaille vergeleek Van der Poel deze editie met de nazi-Spelen van 1936 omdat vandaag de dag in China het Oeigoerse volk wordt onderdrukt.

Hij had nog wel grotere woorden willen gebruiken, maar vreesde dat zijn Zweedse collega’s die nog in Peking waren daardoor in de problemen zouden geraken. Om zijn woorden kracht bij te zetten, schonk Van der Poel vervolgens één van zijn gouden medailles aan de dochter van Gui Minhai, een in China geboren Zweedse boekenuitgever die een gevangenisstraf van tien jaar uitzit.

China pakte hem op wegens het illegaal verspreiden van informatie vanuit het buitenland, maar alles wijst erop dat sprake is van een schijnproces.

