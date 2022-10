Niemann heeft een rechtzaak aangespannen tegen meerdere partijen. Carlsen, zijn bedrijf Play Magnus Group, Chess.com, Chess.com-baas Daniel Rensch en de Amerikaan Hikaru Nakamura worden door Niemann beschuldigd van smaad en samenzwering.

De negentienjarige grootmeester eist daarbij in totaal 400 miljoen dollar, zo'n 410 miljoen euro, van de genoemde partijen. Niemann kondigt zijn aanklachten aan via zijn eigen Twitteraccount. "Mijn rechtszaak spreekt voor zichzelf", klinkt het zelfverzekerd.

De advocaten van Niemann hebben de schadeclaims inmiddels ingediend. "Dit is geen spel, beklaagden hebben zijn leven verwoest, simpelweg omdat hij het talent, de toewijding en het lef had om de zogenoemde 'Schaakkoning' Carlsen te verslaan", verklaren zij.

Start van een schaakrel

Het verhaal begon toen Niemann werd beschuldigd van valsspelen door Magnus Carlsen. Niemann was in het verleden al eens gepakt tijdens jeugdwedstrijden en de Noorse wereldkampioen weigerde na een aantal dubieuze momenten nog tegen de Amerikaan te spelen.

Bizarre verhalen gingen de ronde, waaronder dat Niemann via een anaal ingebracht apparaat seintjes kreeg die hem vertelden welke zet hij moest plaatsen. Ook zouden vrienden in het publiek hem via codetaal dingen hebben ingefluisterd.

Groot rapport

Daar bovenop kwam een onderzoek van de schaakwebsite en wedstrijdorganisator Chess.com. In een rapport van 72 pagina’s lang, werd bewijs geleverd voor de insinuaties van Carlsen. De onderzoekers maken gebruikt van een ‘cheat detection tool’ die de zetten van spelers vergelijkt met zetten die worden aanbevolen door computeralgoritmes.

Deze algoritmes zijn zodanig slim dat ze altijd de perfecte zet kunnen weergeven. Wanneer een speler op een of andere manier aan die informatie kan komen, geeft ze dat dus een enorm voordeel bij het schaken. Uit de resultaten bleek dat Niemann in ruim honderd partijen gebruik heeft gemaakt van illegale assistentie.

De Wereldschaakbond, Fide, gaat ook nog zijn eigen onderzoek uitbrengen. Volgens de organisatie is het onderzoek van Chess.com tweeledig. Met een eigen panel willen zij zorgen voor ‘een eerlijke uitspraak’. Het is nu afwachten wanneer de rechtszaak in Missouri zijn doorgang vindt.

