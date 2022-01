4 Hills | Geen historische Grand Slam, uiteraard wel eindzege voor Kobayashi

De sprong van Kobayashi tijdens de eerste omloop leverde een vijfde plaats op en hoewel hij vanaf die positie al eens naar de toppositie klom, was dat nu te veel gevraagd. De man met het gele hesje mocht heel eventjes dromen van een vierde overwinning op rij, maar wist in feite al direct hoe laat het was.

Dankzij zijn drie overwinningen hoefde Kobayashi tijdens het afsluitende Driekönigsspringen geen moment te vrezen voor de eindwinst. Wellicht dat het feit dat de spanning eraf was het ‘m juist wel deed en er toch een klein beetje focus ontbrak, waardoor Huber beslag legde op de dagwinst.

Gouden adelaar

Huber deed dit op basis van een tweede sprong van 137 meter, waarmee hij dik vier punten verder kwam dan eindwinnaar Kobayashi die zijn naam terugvond op de vijfde plaats. Zoals opgemerkt volstond dit ruimschoots om voor de tweede keer de Vierschansentournee te winnen, al was het maar omdat zijn grootste concurrent ook niet streed om de overwinning.

Kobayashi (1162,3 punten) en zijn gouden adelaar werden op het podium geflankeerd door twee Noren: Marius Lindvik (1138,1) finishte op de tweede plaats, Halvor Egner Granerud (1128,2) eindigde als derde. De Duitsers en Polen konden het de gehele tournee eigenlijk niet waarmaken.

