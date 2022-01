4 Hills | Kobayashi wint in Bischofshofen en blijft op koers voor herhaling huzarenstukje

De wedstrijd in Bischofshofen is normaal gesproken de laatste van de vier, maar nu niet. Er worden dit keer twee wedstrijden in Bischofshofen gesprongen omdat de harde wind in Innsbruck zorgde voor een afgelasting.

Het was pas de tweede keer in zeventig edities dat er een wedstrijd geen doorgang kon vinden, maar dat deerde Kobayashi niet. Hij ging net als de rest van het startveld op verplaatsing en sprong gewoon weer naar de winst. Een prachtige sprong van 137,5 meter volstond om Marius Lindvik te verslaan.

In stijl?

De winnaar van de tournee van 2018/2019 krijgt de kans om een tweede eindoverwinning aan zijn palmares toe te voegen en als hij dat in stijl doet, wordt hij de eerste die er een tweede keer in slaagt om te zegevieren in alle vier de wedstrijden.

Kobayashi heeft een aardige voorsprong op de achtervolgers – Lindvik, Granerud en Eisenbichler strijden onderling om de overgebleven ereplaatsen – maar het moet tijdens het Driekönigsspringen allemaal nog wel eventjes gebeuren.

