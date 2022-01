Het is niet voor het eerst dat het Bergiselspringen wordt afgelast. Het gebeurde bijvoorbeeld tijdens de tournee van 2007/2008 toen de wedstrijd in Innsbruck ook geen doorgang kon vinden. Er werden toen ter afsluiting twee wedstrijden gesprongen in Bischofshofen.

Bischofshofen staat ook nu weer op het programma, waarbij het oorspronkelijk de bedoeling was om woensdag de kwalificatie te doen en aansluitend op donderdag het afsluitende Driekönigsspringen. Wie weet gebeurt dat nu weer. Er is vanuit de organisatie nog geen opheldering gegeven over het plan B.

Ad

4 Hills | Kobayashi zet winnende reeks voort in Garmisch-Partenkirchen

Garmisch-Partenkirchen 4 Hills | Kobayashi zet winnende reeks voort in Garmisch-Partenkirchen 01/01/2022 OM 16:02

Mogelijk dubbel in Bischofshofen

Er zijn opties denkbaar en de Vierschansentournee wordt waarschijnlijk ook voltooid. De vraag is op dit moment slechts hoe. Zeker is wel dat springen in Innsbruck gewoon onmogelijk was. Er was constant contact met meteorologen van het nabijgelegen vliegveld en hun voorspellingen beloofden weinig goeds.

Alsof dat nog niet voldoende was, vertelden de wapperende takken van de vele bomen het verhaal; springen zat er niet in. Er volgt spoedig meer informatie over het restant van de Vierschansentourrnee, maar of de volgende wedstrijd toch nog in Innsbruck plaatsvindt of dat er al wordt verkast naar Bischofshofen valt nog te bezien.

Het scheelt dat er al eerder met dit bijltje is gehakt. Bijvoorbeeld in 2007/2008 dus toen Janne Ahonen voor de vijfde keer won, onder meer dankzij twee sprongen in Bischofshofen. Wie weet treedt de huidige leider Ryoyu Kobayashi in zijn voetsporen.

4 Hills | Kobayashi wint spannende wedstrijd in Oberstdorf, Stoch kan titelprolongatie al vergeten

Garmisch-Partenkirchen 4 Hills | Kobayashi zet winnende reeks voort in Garmisch-Partenkirchen 01/01/2022 OM 16:02