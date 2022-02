Beijing 2022

Als regerend wereldkampioen werd er veel verwacht van het Duitse team, maar Althaus werd gediskwalificeerd nog voor ze ook maar een keer had kunnen springen. Haar pak zou niet hebben voldaan aan de richtlijnen.

VERKLARING

Deze beslissing kwam geheel uit het niets voor de Duitse springploeg, omdat hun atleten eerder wel hadden mogen springen in exact dezelfde pakken. Althaus was ontroostbaar. "Mijn hart is gebroken", liet ze in tranen weten. "In 160 wereldbekerwedstrijden, vijf WK's en drie Olympische Spelen ben ik nog nooit gediskwalificeerd."

Het zat bondscoach Stefan Horngacher vooral dwars dat ze geen reden voor de diskwalificatie te horen kregen. Die verklaring volgde vandaag wel.

TE LANGE PAKKEN

De pakken zouden te lang zijn geweest, waardoor ze als een soort vleugels gaan functioneren en de springer dus een oneerlijk voordeel krijgt. "Wat moet ik dan als iemand wil gaan springen met een pak dat 10 centimeter te lang is", verdedigt de Poolse official zich. "Het was zelfs met het blote oog te zien."

"Het was de moeilijkste dag uit mijn carrière", sloot Baczkowska haar verweer af, "maar ik moet er zorg voor dragen dat de sport eerlijk verloopt en iedereen gelijke kansen heeft."

