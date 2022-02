Beijing 2022

Ryoyu Kobayashi maakte met zijn eerste sprong direct indruk. Een voorsprong van 6 punten was het gevolg. Daardoor was het aan de rest om het de Japanner lastig te maken. De rugwind maakte het niet gemakkelijk. De afstanden vielen daardoor wat tegen en de eerste sprong van Kobayashi werd niet meer geëvenaard.

Alleen Manuel Fettner kon echt indruk maken met zijn tweede sprong. Dit leverde de oostenrijker ook een verrassende tweede plek op. Zijn beste individuele resultaat tot nu toe was een derde plek tijdens de World Cup in Oberstdorf op 29 december 2010. Ruim 12 jaar later weet de 39-jarige Fettner dus het beste resultaat uit zijn carrière te realiseren op het belangrijkste moment.

Het brons is voor Dawid Kubacki. Polen is van origine een echt schansspringland, maar de resultaten vallen de laatste tijd wat tegen. Misschien lukt het de Polen om op dit resultaat te bouwen om op de grote schans wederom op het podium te behalen.

