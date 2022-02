Als leider in het wereldbekerklassement en winnaar van de laatste wedstrijd voor de Spelen was de in Nederland geboren schansspringster in aanloop naar Beijing 2022 de grote favoriete voor de titel, maar een coronabesmetting betekende het einde van haar olympische droom.

Ze kon het gewoon niet geloven, toen ze het nieuws kreeg van haar positieve test. Anderhalve week kwam ze nauwelijks haar bed uit, gaf de 20-jarige Kramer toe in een persconferentie via Zoom.

SLAPELOZE NACHTEN

"Het was een verschrikkelijke tijd, ik had slapeloze nachten", vervolgde de 20-jarige Kramer. "Elke dag weer sta je op met de wetenschap dat je eigenlijk in Peking had moeten zijn."

"Ik weet dat ik nog jong ben en er nog kansen komen, maar de Winterspelen worden maar eens in de vier jaar gehouden en als ik hier iets van geleerd heb, dan is dat wel dat er altijd dingen kunnen gebeuren die je niet in eigen hand hebt."

