4 Hills | Kobyashi zet winnende reeks voort in Garmisch-Partenkirchen

In Oberstdorf begon Kobayashi met een middelmatige sprong. In Garmisch-Partenkirchen heeft de Japanner al geleerd van zijn fouten. Met een fantastische eerste sprong van 143 meter was het meteen duidelijk dat hij de favoriet was. Alleen Markus Eisenbichler wist nog in de buurt te komen met een sprong van 141 meter. Met een verschil van drie punten was het al snel duidelijk dat deze twee het mochten uitvechten voor de overwinning.

Presteren onder druk

Door de omgekeerde startlijst bij het schansspringen bouwt de spanning zich altijd op tot de laatste sprong. Zo ook in het Duitse Garmisch-Partenkirchen. Na de eerste sprong was het duidelijk dat, mocht er niks fout gaan, de winnaar of Kobayashi of Eisenbichler zou zijn. Met een fantastische tweede sprong van Eisenbichler van maarliefst 143,5 meter kwam alle druk op de Japanner te staan. En de druk lag hoog, verder dan 135,5 meter kwam Kobayashi niet, maar met een ongunstige wind en de daarbij behorende correctie was het toch de Japanner die er met de winst vandoor ging. Een puntenverschil van slechts 0,2 (!) zat er tussen de Japanner en de Duitser.

