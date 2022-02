De skispringers hadden in het Finse Lahti veel moeite met de omstandigheden. De windrichting en snelheid veranderde vaak en het sneeuwde hevig. Na de eerste run stond ook een verrassende naam bovenaan: De Oostenrijker Ulrich Wohlgenannt. Kraft stond na zijn eerste sprong tweede.

Wohlgenannt kon zijn perfecte eerste sprong niet herhalen. Met een sprong van 118 meter eindigde hij ver achter de toppers en verloor vijf plekken. Hij eindigde als zesde. Stefan Kraft presteerde wel uitstekend in zijn tweede sprong. Hij eindigde ver voor Granerud. Het is Krafts tweede wereldbekerzege dit seizoen. In totaal was hij 23 keer de beste.

Ad

Schansspringen Lahti | Kraft kan beste omgaan met sneeuwbuien en pakt tweede wereldbekerzege van seizoen 3 UUR GELEDEN

Karl Geiger behoudt door zijn vijfde plek de leiding in het wereldbekerklassement.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Sara Marita Kramer ging door een diep dal na missen Olympische Spelen 18/02/2022 OM 15:43