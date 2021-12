Op 4 januari in Innsbruck zijn er 4000 fans welkom en twee dagen later in Bischofshofen mogen 3500 liefhebbers op de tribune plaatsnemen. De supporters mogen alleen aanwezig zijn tijdens de finalewedstrijd en moeten op speciaal aangewezen stoelen zitten om afstand van elkaar te kunnen houden.

De president van het organiserend comité van Bischofshofen reageerde opgetogen op het nieuws dat de fans niet volledig geweerd worden van zijn evenement "Het is fantastisch dat we geen kampioen hoeven te huldigen voor lege tribunes. We zijn direct begonnen met het gereedmaken van de tribunes, zodat deze aan de voorwaarden voldoen", aldus president Manfred Schuetzenhofer

2G-beleid

Het evenement zal verlopen volgens het zogenaamde 2G-beleid. Alleen volledig gevaccineerde of recent van Covid-19 herstelde supporters zijn welkom. Iedereen die al in het bezit was van een ticket krijgt zijn of haar geld terug en heeft de mogelijkheid om tot 21 december een nieuw toegangsbewijs aan te schaffen.

