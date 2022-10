Schansspringen levert altijd prachtige beelden op, maar ook jurybeoordelingen, Telemark-landingen, coaches die met een vlaggetje zwaaien en helaas soms ook een valpartij. Het is goed om te weten dat niet alleen de afstand telt.

De jury let kritisch op de techniek bij de aanloop, afzet, vlucht en landing. Ver springen en een goede technische uitvoering door mooi en stabiel in de lucht te hangen; dat is de juiste combinatie voor succes. Een uitgebreide uitleg over de sport vind je in dit artikel van vorig jaar.

Ad

Courchevel | Spectaculair! Hintermann blijft na fout overeind op één ski

Schansspringen Klingenthal | Lelijke val voor Emely Torazza na mogelijk materiaalprobleem 02/10/2022 OM 16:00

Wereldbekerseizoen

Het wereldbekerseizoen van 2022-2023 is de langste ooit. De mannen en vrouwen beginnen al op zaterdag 5 november in het Poolse Wisla. De vrouwen beëindigen hun seizoen op vrijdag 24 maart 2023 in Lahti (Finland). De mannen gaan dan nog ruim een week door. Hun seizoen komt ten einde met het skivliegen in het Sloveense Planica van donderdag 30 maart 2023 tot en met zondag 2 april 2023.

Ook voor de vrouwen staat dit jaar het skivliegen op het programma. Zij komen in actie tijdens de RAW Air in het Noorse Vikersund. De finale is op zondag 19 maart 2023.

Vierschansentournee

De Vierschansentournee rondom de jaarwisseling is traditioneel één van de hoogtepunten van het seizoen voor de mannen. De aftrap is op donderdag 29 december in het Duitse Oberstdorf. Daarna volgt het bekende schansspringen in Garmisch-Partenkirchen op Nieuwjaarsdag. De Oostenrijkse plaatsen Innsbruck en Bischofshofen verzorgen de afsluiting op respectievelijk woensdag 4 januari 2023 en vrijdag 6 januari 2023.

Van deze wedstrijden wordt een klassement bijgehouden. De eindwinnaar krijgt de traditionele gouden adelaar. De wedstrijden tellen echter ook afzonderlijk mee in de wereldbeker. Het alternatief bij de vrouwen is het Sylvester Toernooi, dat van dinsdag 27 december tot en met zondag 1 januari zijn tweede editie beleeft in het Oostenrijkse Vilach en het Sloveense Ljubno.

4 Hills | Geen historische Grand Slam, uiteraard wel eindzege voor Kobayashi

Wereldkampioenschappen

De wereldkampioenschappen vormen een ander hoogtepunt van het komende seizoen. Deze vinden plaats van dinsdag 21 februari tot en met zondag 5 maart 2023 in Planica (Slovenië). Het WK telt niet mee voor de wereldbeker.

Kalender

5-6 november: Wereldbeker Wisla - Polen (mannen en vrouwen)

Wereldbeker Wisla - Polen (mannen en vrouwen) 26-27 november: Wereldbeker Ruka - Finland (mannen)

Wereldbeker Ruka - Finland (mannen) 3-4 december: Wereldbeker Lillehammer - Noorwegen (vrouwen)

Wereldbeker Lillehammer - Noorwegen (vrouwen) 9-11 december: Wereldbeker Titisee -Neustadt - Duitsland (mannen en vrouwen)

Wereldbeker Titisee -Neustadt - Duitsland (mannen en vrouwen) 17-18 december: Wereldbeker Engelberg - Zwitserland (mannen)

Wereldbeker Engelberg - Zwitserland (mannen) 28-29 december: Sylvester Toernooi Villach - Oostenrijk (vrouwen)

Sylvester Toernooi Villach - Oostenrijk (vrouwen) 29 december: Vierschansentournee Oberstdorf - Duitsland (mannen)

Vierschansentournee Oberstdorf - Duitsland (mannen) 31 december - 1 januari: Sylvester Toernooi Ljubno - Slovenië (vrouwen)

Sylvester Toernooi Ljubno - Slovenië (vrouwen) 1 januari: Vierschansentournee Garmisch-Partenkirchen - Duitsland (mannen)

Vierschansentournee Garmisch-Partenkirchen - Duitsland (mannen) 4 januari: Vierschansentournee Innsbruck - Oostenrijk (mannen)

Vierschansentournee Innsbruck - Oostenrijk (mannen) 6 januari: Vierschansentournee Bischofshofen - Oostenrijk (mannen)

Vierschansentournee Bischofshofen - Oostenrijk (mannen) 7-8 januari: Wereldbeker Sapporo - Japan (vrouwen)

Wereldbeker Sapporo - Japan (vrouwen) 13-15 januari: Wereldbeker Zao - Japan (vrouwen)

Wereldbeker Zao - Japan (vrouwen) 14-15 januari: Wereldbeker Zakopane - Polen (mannen)

Wereldbeker Zakopane - Polen (mannen) 20-22 januari: Wereldbeker Sapporo - Japan (mannen)

Wereldbeker Sapporo - Japan (mannen) 28-29 januari: Wereldbeker Hinterzarten - Duitsland (vrouwen)

Wereldbeker Hinterzarten - Duitsland (vrouwen) 28-29 januari: Wereldbeker Bad Mitterndorf - Oostenrijk (mannen)

Wereldbeker Bad Mitterndorf - Oostenrijk (mannen) 4-5 februari: Wereldbeker Willingen - Duitsland (mannen en vrouwen)

Wereldbeker Willingen - Duitsland (mannen en vrouwen) 11-12 februari: Wereldbeker Hinzenbach - Oostenrijk (vrouwen)

Wereldbeker Hinzenbach - Oostenrijk (vrouwen) 11-12 februari: Wereldbeker Lake Placid- Verenigde Staten (mannen)

Wereldbeker Lake Placid- Verenigde Staten (mannen) 18-19 februari: Wereldbeker Rasnov - Roemenië (mannen en vrouwen)

Wereldbeker Rasnov - Roemenië (mannen en vrouwen) 25 februari - 3 maart: WK Planica - Slovenië (mannen en vrouwen)

WK Planica - Slovenië (mannen en vrouwen) 10-12 maart: Wereldbeker Oslo - Raw Air Noorwegen (mannen en vrouwen)

Wereldbeker Oslo - Raw Air Noorwegen (mannen en vrouwen) 13-16 maart: Wereldbeker Lillehammer - Raw Air Noorwegen (mannen en vrouwen)

Wereldbeker Lillehammer - Raw Air Noorwegen (mannen en vrouwen) 17-19 maart: Wereldbeker Vikersund - Raw Air Noorwegen (mannen en vrouwen)

Wereldbeker Vikersund - Raw Air Noorwegen (mannen en vrouwen) 24-26 maart: Lahti - Finland (mannen en vrouwen)

Lahti - Finland (mannen en vrouwen) 30 maart - 2 april: Planica - Slovenië (mannen)

Kramer gaat weer voor goud

De beste vrouw op de schans was het afgelopen jaar Sara Marita Kramer. Zij gaat in het seizoen 2022-2023 op voor nieuw succes.

Aan haar kleeft een stevig Nederlands tintje. Op jonge leeftijd verhuisde zij vanuit Apeldoorn met haar familie naar Oostenrijk, zoals was te volgen in het populaire tv-programma 'Ik Vertrek'. Eigenlijk is Kramer 'gewoon' Nederlands, maar ze komt uit onder de Oostenrijkse vlag omdat die bond haar faciliteiten kan bieden die Nederland niet voorhanden heeft.

Schansspringen | Sara Marita Kramer sluit seizoen af als winnares van de Wereldbeker

Hoeveel verschil

Vorig seizoen won de twintigjarige Kramer maar liefst zeven wereldbekerwedstrijden. Ze was daarom al vroeg zeker van de eindzege. Zodra ze aan de start stond, was het vooral de vraag met hoeveel verschil ze zou zegevieren. Nika Kriznar en Ursa Bogatu (beiden uit Slovenië) legden beslag op het zilver en het brons.

Kramer liep jammer genoeg de Olympische Spelen mis vanwege een coronabesmetting. De Sloveense Ursa Bogataj profiteerde en won goud in Peking voor de Duitse Katharina Althaus en haar landgenote Kriznar.

Kramer krijgt ongetwijfeld in 2026 een herkansing. Dan kan ze zelfs voor dubbel goud gaan, omdat na de mannen nu ook voor de vrouwen het onderdeel grote schans aan het programma is toegevoegd. Tot en met Peking gingen de vrouwen tijdens de belangrijkste wedstrijd in vier jaar alleen van de kleine schans , terwijl ze in de wereldbeker al wel van grotere hoogte sprongen.

Beijing 2022 | Sloveens feestje bij het schansspringen

Mannen

Bij de mannen is Ryoyu Kobayashi de blikvanger. Hij won vorig jaar de wereldbeker voor de Duitser Karl Geiger, onder andere door drie zeges tijdens de Vierschansentournee. De Grand Slam van vier overwinningen liep hij mis, omdat de Oostenrijker Daniel Huber hem versloeg in de laatste wedstrijd. Rondom de jaarwisseling van 2018-2019 had de Japanner wel een foutloze score in de Vierschansentournee.

Kobayashi pakte vorig seizoen ook olympisch goud op de kleine schans. Op de grote schans moest hij het goud laten aan de Noor Marius Lindvik, die ook regerend wereldkampioen skivliegen is en als derde was geëindigd in de wereldbeker. Kobayashi en Lindvik lijken ook in het nieuwe seizoen de favorieten voor de grote prijzen.

Planica | Wereldkampioen Lindvik wint met laatste sprong van seizoen, Kobayashi pakt wereldbeker

Teams

Het wereldbekerseizoen voor teams heeft er een nieuwe discipline bij. Naast de gemixte teams en gewone teamwedstrijd voor mannen en vrouwen, waarbij vier schansspringers punten halen voor hun land, is er nu ook de Super Team-opzet. Elk team vaardigt hiervoor twee schansspringers af.

Dit geeft ook kansen aan kleinere landen als de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Estland, Italië en Turkije. Bij de oorspronkelijke teamwedstrijden zijn de grote landen Duitsland, Noorwegen, Oostenrijk, Slovenië, Polen en Japan logischerwijs de favorieten.

Waar kijk je?

De Wereldbeker, de Vierschansentournee, het Sylvester Toernooi of het WK; welke wedstrijd er ook op het menu staat voor de schansspringers, je kunt de beelden bekijken op Eurosport of geheel reclamevrij via discovery+ . Peter van Hal verzorgt de vocale omlijsting.

Schansspringen Klingenthal | Lelijke val voor Emely Torazza na mogelijk materiaalprobleem 02/10/2022 OM 15:55