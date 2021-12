Schansspringen

Dit betekent dat het traditionele nieuwjaarsspringen in Garmisch-Partenkirchen net als vorig jaar gedaan wordt in een leeg stadion. Ook de openingswedstrijd in Oberstdorf kan niet met publiek plaatsvinden.

De Beierse regering kondigde vorige week af dat bij alle sportwedstrijden tot het einde van het jaar geen publiek welkom is. Hoewel de organisatie een concept had ontwikkeld om besmetting tegen te gaan, wordt geen uitzondering gemaakt voor het evenement.

Toch houdt de organisatie een slag om de arm. “Als de regels versoepeld worden, kunnen wij binnen enkele uren de ticketverkoop heropenen”, legt Florian Stern, organisator van de wedstrijd in Oberstdorf uit. “Wij rekenen er echter niet op, maar wij zijn zeer flexibel.”

Oostenrijkse wedstrijden

Over de situatie van de Oostenrijkse wedstrijden, Innsbruck en Bischofshofen, is nog geen besluit genomen. Al lijkt de kans dat die wedstrijden met publiek doorgaan klein. Oostenrijk zit op dit moment in een nationale lockdown.

Het Vierschansentoernooi is na de Olympische Spelen het meest prestigieuze toernooi voor skispringers. De eerste editie vond in 1953 plaats. De volgende editie start op 29 december, 6 januari vindt de ontknoping plaats. De Pool Kamil Stoch won in 2021 en verdedigt zijn titel.

