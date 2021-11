Manner is een bedrijf uit 1890 dat vooral bekend is door de productie van ‘Naepolitan Wafer’, een soort chocoladewafel. Sinds 2001 is Manner één van de grootste sponsoren van het internationale schansspringen en heeft het atleten uit Oostenrijk, Duitsland en Polen onder contract staan.

Gezamenlijk vormen zij het internationale schansspringteam de ‘Manner Adlern’, wat zoveel betekent als de Manner Adelaren. Nu komt daar met Sara Marita Kramer dus voor het eerst een vrouwelijk teamlid bij.

De Manner Adlern springen altijd met een kenmerkende roze helm. Roze is de kleur van het bedrijf en tegelijkertijd een knipoog naar de inzet voor meer ‘roze emoties’ op de skischans. Het vrouwelijke circuit van veel wintersporten loopt nog behoorlijk achter op de mannelijke versie ervan. Zo bestaat er bijvoorbeeld geen Vierschansentournee voor vrouwelijke schansspringers.

Ik vertrek

De oranje helm, waar Kramer in het verleden vaak mee sprong, zal voorlopig dus in de kast blijven liggen. Kramer droeg deze helm als verwijzing naar haar Nederlandse roots, maar met deze sponsorovereenkomst is de toekomst van de schansspringster roze gekleurd.

Kramer is een geboren Nederlandse, maar in 2008 verhuisde ze als zesjarig meisje met haar familie naar Oostenrijk. De verhuizing was destijds uitgebreid te volgen in het programma ‘Ik vertrek’. In Oostenrijk werd Kramer op de ski’s gezet en al snel bleek ze talent te hebben voor het schansspringen.

Kramer werd wereldkampioen bij de junioren en was zes keer de beste bij een wereldbekerwedstrijd. Richting de Olympische Spelen van Peking mag ze als één van de topfavorieten voor goud beschouwd worden.

Voor Kramer komt de sponsordeal op het perfecte moment in aanloop naar de Olympische Spelen. Ze koos ervoor om voor de Oostenrijkse ploeg uit te komen in plaats van de Nederlandse. Volgens Kramer zijn de faciliteiten in het Alpenland beter en liggen er meer financiële kansen. Dat dit een juiste keuze was, wordt met deze sponsorovereenkomst bevestigd.

Sanex

Dat er nu ook vrouwen bij de Manner Adlern ploeg zitten, doet sterk denken aan de Sanex schaatsploeg van het einde van de vorige eeuw. Sanex was het eerste commerciële schaatsteam en werd in 1995 rondom Rintje Ritsma gevormd, vanwege zijn onvrede over de Nederlandse kernploeg.

In 1998 voegden Marianne Timmer en Frouke Oonk zich bij het team, waarmee zij ’s werelds eerste commerciële schaatssters werden.

