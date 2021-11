Kramer emigreerde in 2008 naar Maria Alm, vlakbij Salzburg. Dit was te zien in het televisieprogramma ‘Ik Vertrek’. In de Oostenrijkse sneeuw ontwikkelde ze haar talent voor het schansspringen.

Hoewel haar hart in Nederland ligt, besloot ze niet voor ons land uit te komen tijdens internationale wedstrijden. In Oostenrijk heeft ze immers betere trainingsfaciliteiten en meer financiële kansen.

Nadat ze als juniore al de wereldtitel had behaald, bestormt ze nu ook de wereldtop bij de senioren. Vorig jaar won ze maar liefst zes wereldbekerwedstrijden en zegevierde ze met Oostenrijk tijdens de landenwedstrijd op het WK.

Favoriete

Het nieuwe wereldbekerseizoen begint zaterdag in het Russische Nizjni Tagil. Kramer is opnieuw één van de favorieten. Naar de wedstrijd in Sauerland, ook wel de Hollandse Alpen genoemd, kijkt ze het meest uit. “De reis vanuit Nederland is niet ver. Ik hoop daarom veel Hollandse fans te zien”, laat Kramer weten op de website van de organisatie in Willingen.

“Ik ben nog niet eerder in Sauerland geweest, maar de heuvel ziet er heel gaaf uit. Ik heb ook van collega’s gehoord dat het een hoge heuvel is. Daar hou ik van.”

Hoewel ze al ruim dertien jaar uit ons land is vertrokken, voelt ze zich nog steeds Nederlands. “Ik heb in Nederland nog veel vrienden en familie wonen. Ik waardeer de mentaliteit en gezelligheid in het land. Thuis spreken we ook nog steeds veel Nederlands, hoewel het steeds meer een mix van talen wordt.”

Olympische Spelen

Haar grote doel voor het nieuwe seizoen zijn de Olympische Spelen. “Ik wil het niveau van vorig jaar weer oppakken en me vervolgens doorontwikkelen. Natuurlijk is het niet gemakkelijk om succes te behalen in Peking. Maar als ik op deze manier blijf werken, heb ik er alle vertrouwen in.”

