Schansspringen | Sara Marita Kramer sluit seizoen af als winnares van de Wereldbeker

De twintigjarige Kramer was dit seizoen oppermachtig en zodra ze aan de start stond, was het eerder de vraag met hoeveel verschil ze zou winnen dan of ze zou zegevieren. Het is in die zin dan ook geen verrassing dat ze in Oberhof beslag legde op de eindwinst.

Tegenover die eindwinst staat een wereldbol van kristal, zoals in de wintersporten gebruikelijk is. Het is voor Kramer de eerste keer dat ze er na het seizoen met de hoofdprijs vandoor gaat. Als je het zo bekijkt, is haar seizoen dan ook meer dan geslaagd, ondanks het in rook opgaan van Beijing 2022

“Mijn sprongen waren dit weekend niet onwijs goed, maar ik ben alsnog hartstikke blij. Het was voor het seizoen mijn doel om de Wereldbeker te winnen en dat is gelukt. Het is best wel gek, ongelooflijk zelfs. Ik ben heel blij dat het is gelukt om dit doel te bereiken”, aldus Kramer in een eerste reactie.

Kramer leverde dit seizoen maar liefst zeven winnende sprongen af, waardoor de eindzege haar al niet meer kon ontgaan. Een zesde en vierde plek waren dan ook meer dan voldoende om de laatste punten binnen te hengelen. Haar prestaties zijn zó goed dat ze niet langer een oranje helm draagt.

Het verschil met nummer twee Nika Kriznar en nummer drie Ursa Bogatu (beiden afkomstig uit Slovenië) bedroeg maar liefst 125 en 165 punten.

