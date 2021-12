De eerste editie van de Vierschansentournee werd in 1953 gehouden en sindsdien is er geen jaar overgeslagen. Samen met de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap geldt het toernooi als de meest prestigieuze wedstrijd binnen de sport.

De vier schansen

Het toernooi bestaat, zoals de naam al doet vermoeden, uit vier wedstrijden op vier verschillende schansen. Het spektakel begint op 29 december in het Duitse Oberstdorf. Enkele dagen later is de traditionele wedstrijd op nieuwjaarsdag in Garmisch-Partenkirchen. Helaas zal er in Duitsland dit jaar vanwege het coronavirus geen publiek aanwezig zijn.

Na nieuwjaarsdag verplaatst het toernooi zich naar Oostenrijk. Op 4 januari is de wedstrijd in Innsbruck en op 6 januari valt de beslissing op de schans van Bischofshofen. Of er in Oostenrijk wel publiek welkom is, valt nog te bezien.

De evenementen hebben los trouwens ook namen: Auftaktspringen in Oberstdorf, Neujahrsskispringen gebeurt in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck is gastheer van Bergiselspringen en Bischofshofen sluit af met Driekönigsspringen.

Alleen voor mannen

Helaas is de Vierschansentournee nog altijd alleen weggelegd voor mannelijke schansspringers. Wel is er sinds dit jaar een vrouwelijke tegenhanger gecreëerd. Het Silvester-toernooi moet de vrouwelijke versie worden. Aan Sara Marita Kramer zal het niet liggen.

De schansspringsport loopt behoorlijk achter op het gebied van de ontwikkeling van een vrouwencircuit. Zo is de sport pas sinds 2014 olympisch voor vrouwen, terwijl de mannen al sinds de eerste Olympische Winterspelen van 1924 springen voor de medailles.

Wil je meer weten over de ins en outs van de sport in het algemeen, lees dan alles over het belang van bijvoorbeeld de jury, springtechniek en de wind bij het schansspringen.

Opzet

De opzet van de Vierschansentournee verschilt iets van die van andere schansspringwedstrijden. De scores van de vier wedstrijden worden bij elkaar opgeteld en aan de hand daarvan wordt de winnaar van het toernooi bepaald. Deze winnaar ontvangt dit jaar een recordbedrag van 100.000 franc.

Nooit eerder was het prijzengeld voor de vierschansentournee zo hoog en dat bedrag hoeft de kampioen met niemand te delen. Het toernooi gaat uit van het ‘winner takes all’-principe.

De vier wedstrijden tellen, los van de Vierschansentournee, ook mee voor het wereldbekerklassement, maar verschillen van de andere wereldbekerwedstrijden. Normaal gesproken gaan de beste dertig springers van de kwalificatie door naar de finale en is toptien van het klassement automatisch geplaatst.

Bij de Vierschansentournee is er tussen de kwalificatie en de finale een knock-outronde. De beste 50 springers na de kwalificatie nemen het in een man-tegen-man duel tegen elkaar op. De nummer één van de plaatsingslijst springt tegen de nummer 50, de nummer twee tegen nummer 49, enzovoorts.

De winnaars van deze onderlinge duels plaatsen zich voor de finale. Bovendien mogen de vijf verliezers met de beste score zich ook melden voor de finale. Dit zijn de zogenaamde ‘lucky losers’. De punten uit de knock-outronde en de finaleronde vormen bij elkaar opgeteld de eindscore.

Favorieten

Vorig jaar was het de Pool Kamil Stoch die verder sprong dan zijn concurrenten en er vandoor ging met de titel op de Vierschansentournee. Stoch gaat dit jaar proberen zijn prestatie uit 2018 te evenaren, toen hij zijn titel met succes verdedigde. Dit jaar is de Pool echter niet in topvorm en dus moet hij vooral als outsider gezien worden.

De absolute topfavoriet is Ryoyu Kobayashi. De 25-jarige Japanner won het toernooi al in 2019 en is één van de beste springers van het moment. In het wereldbekerklassement staat de Japanner na zeven evenementen op de tweede plaats.

Zijn grootste concurrenten zijn de Noor Halvor Egner Granerud en de Duitse Karl Geiger. Geiger staat momenteel bovenaan in het wereldbekerklassement, maar na de Vierschansentournee kan dat dus helemaal anders zijn.

Met vier wedstrijden in slechts negen dagen heeft het toernooi een behoorlijke impact op de wereldbeker en kan een kleine vormdip grote gevolgen hebben.

Records

Een toernooi dat sinds 1953 bestaat, kent natuurlijk talloze opvallende records. Zo was Sven Hannawald bijvoorbeeld de eerste springer die alle vier de wedstrijden van één editie wist te winnen en daarmee een recordscore neerzette. Deze prestatie vond pas plaats in 2002, op de vijftigste editie van het toernooi.

In de 49 eerdere edities was er nog niemand in geslaagd op alle vier de schansen de beste te zijn. In 2018 en 2019 slaagden Ryoyu Kobayashi en Kamiil Stoch er ook in een zogenaamde ‘Grand Slam’ te behalen.

Janne Ahonen is met vijf eindzeges de meest succesvolle schansspringer in de geschiedenis van het toernooi. Tussen 1999 en 2008 was de Fin vijf keer de beste op het prestigieuze springevenement.

De strijd om het succesvolste land op de Vierschansentournee is ontzettend spannend. Finland, Duitsland en Oostenrijk hebben het toernooi allemaal zestien keer gewonnen.

Wellicht dat één van deze drie landen zich na 6 januari alleenheerser van het toernooi mag noemen.

Waar kijk je?

De Vierschansentournee kijk je live op Eurosport of reclamevrij via discovery+ . Het commentaar wordt geleverd door expert Peter van Hal.

