“De vier schansen willen een Frauen-Tournee gaan aanbieden”, aldus Peter Kruijer. De voorzitter van het evenement geeft aan dat er op de achtergrond al enige tijd gesprekken gaande zijn en dat het in feite nog slechts een kwestie van tijd is voordat ook de vrouwen een Vierschansentournee hebben.

“Er is al min of meer overeenstemming bereikt. We willen zo snel mogelijk starten met een toernooi voor vrouwen”, vervolgde Kruijer in gesprek met Duitse persagentschappen . Bizar genoeg glijden er alleen maar mannen vanaf de schans om daarna zo ver mogelijk te springen.

Dat kan zo niet langer. Daar is iedereen zich van bewust. De vrouwen hebben dit jaar – na enig uitstel door corona – wel hun eigen Silverster Tournament in het Slovenische Ljubno, maar dat blijft natuurlijk een slap aftreksel van de enige, echte, originele Vierschansentournee

Wie weet is het eind 2022 zo ver voor de geboren Nederlandse Sara Marita Kramer en alle andere vrouwen die dromen van deelname aan de bekende wedstrijden in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck en Bischofshofen.

“We willen de nieuwe wedstrijd begin 2022 aanmelden bij de FIS en als we goedkeuring krijgen van de skifederatie vervolgens zo snel mogelijk beginnen”, kondigde Kruijer aan. Er moeten nog wel wat laatste plooien worden gladgestreken, maar zodra het licht op groen springt, komt de eerste editie van de Vierschansentournee voor vrouwen serieus dichtbij. Een afwijzing is eigenlijk geen optie.

Het is nog even de vraag of de Vierschansentournee voor vrouwen er exact hetzelfde uit komt te zien als die voor mannen – het Wereldbeker-circuit wijkt ook grotendeels af – maar het klinkt op zich logisch om het hele evenement ‘gewoon’ uit te breiden met een wedstrijd voor vrouwen.

