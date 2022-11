Wisla | Kramer springt naar tweede plaats, Noorse Opseth begint wereldbekerseizoen met overwinning

Om klokslag 12.00 uur begonnen de vrouwen aan de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. De natte sneeuw die viel veranderde in lichte regen en ook draaide de wind halverwege de eerste ronde waardoor de puntentelling werd aangepast.

Opseth

Silje Opseth was de beste van de dag. De Noorse sprong in de eerste ronde 123 meter. Daarmee sprong ze niet de grootste afstand, maar omdat de weersomstandigheden voor haar nadelig werkten wist ze wel de meeste punten, 124.3, op de borden te zetten. Sara Marita Kramer kwam bij haar eerste sprong tot een afstand van 121.5 meter en een puntenaantal van 120.3.

Podium

De tweede sprong van Opseth was 127.2 meter de verste sprong van de dag. Met een puntentotaal van 251.5 won de Noorse met een voorsprong van 7.3 op Kramer. Eva Pinkelnig is ruim tien jaar ouder dan de springsters om haar heen, maar ze wist wel een derde plek te pakken in Wisla.

