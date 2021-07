De eerste medailles van de Olympische Spelen worden uitgereikt aan de dames van het 10 meter luchtgeweer-schieten. Niet lang daarna volgen de mannen. Een goede kennismaking met een sport die bij het grote publiek onbekend is.

Wat: Schieten

Waar: Asaka Shooting Range

Wanneer: Zaterdag 24 juli - maandag 2 augustus

Schieten uitgelegd

De 50 meter geweer 3 posities wordt door zowel de heren als de dames geschoten. De drie aangenomen posities zijn knielend, liggend en staand. Het doel heeft een diameter van 154.4 millimeter. De kwalificatie heeft een tijdslimiet van 2 uur en 45 minuten. Per positie wordt er 40 keer geschoten. Een enkele misser kan voor een flinke achterstand zorgen. Consistentie is van groot belang.

De naam van het 25 meter snelvuurpistool-schieten geeft de essentie direct weer. Het pistool moet handmatig geschoten worden. De deelnemers beginnen met 8 seconden per schietbeurt, vervolgens 6 seconden en tot slot 4 seconden. De druk wordt bij iedere ronde hoger. Per ronde zijn er 5 doelwitten. De diameter van het doel is 10 centimeter. Dit onderdeel wordt alleen geschoten door de heren. Tijdsdruk speelt een grote rol bij het snelschieten. Het eerste schot is vaak bepalend voor het succes van de reeks. Is het eerste schot faliekant mis, dan is het lastig om in een vloeiende beweging de andere doelwitten wel te raken. De kwalificatie werkt aan de hand van een eliminatieproces.

Er zijn twee 10 meter onderdelen bij het schieten: luchtpistool en luchtgeweer. Bij beide disciplines hebben de deelnemers 60 schoten per onderdeel om een score neer te zetten. Hier hebben ze 75 minuten voor. Bij het luchtpistool heeft het doelwit een diameter van 17 centimeter. Bij het luchtgeweer zijn de schoten preciezer. Hier is het ronde doelwit slechts 45.5 millimeter breed.

Voor de dames is er ook een 25 meter pistool onderdeel, met een combinatie van snelheid en precisie. Staand schieten de vrouwen 60 schoten waarvan 30 snel en 30 precies.

Skeet en Trap worden buiten geschoten. Denk aan kleiduifschieten. Bij het Trap-schieten wordt er op vijf targets geschoten. De tijd tussen het loslaten van de targets is willekeurig. Een test van reactievermogen en precisie. De deelnemers hebben twee schoten per doelwit.

Bij het Skeet-schieten kunnen de doelwitten vanaf verschillende plekken komen. Ook hebben de deelnemers maar een schot per poging. Deelnemers hebben 25 schotpogingen. Dit is het meest onvoorspelbare onderdeel van het schieten. Zowel voor de deelnemers als de toeschouwers.

Ben Llewellin tijdens het mannen Skeet event van de Commonwealth Games Foto: Getty Images

Favorieten

Bij de mannen is de Hongaar Istvan Peni een van de favorieten voor meerdere medailles. Zowel bij 10 meter luchtgeweer en 50 meter 3 posities is de Hongaar verreweg de hoogstgeplaatste op de wereldranglijst. Ook mag Christian Reitz zijn gouden medaille verdedigen van het 25 meter snelvuurpistool-schieten. Niccolò Campriani wist in Rio 2016 nog twee keer goud te winnen. Inmiddels is hij de schietcoach van zijn Italiaanse biatlonteam. Nieuwe olympische kampioenen staan dus op in Tokyo 2020. India is in de breedte enorm sterk vertegenwoordigd in Japan. Bij 6 van de 12 onderdelen zijn ze de hoogst geklasseerde op de wereldranglijst. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn ook goed vertegenwoordigd op de Olympische Spelen van Tokyo 2020. Er zijn geen Nederlandse deelnemers bij het schieten in Tokio.

Schema

Het schieten op de Olympische Spelen van Tokyo 2020 vindt plaats van zaterdag 24 juli tot en met maandag 2 augustus. Bekijk hier het hele schema.

