In het schoonspringen zijn acht medailles te verdelen. Zowel de mannen als de vrouwen hebben een wedstrijd op de 3-meterplank en de 10-metertoren. Naast een individuele wedstrijd vindt er ook een synchroonwedstrijd plaats voor duo's.

Wat: Schoonspringen

Schoonspringen Waar: Tokyo Aquatics Centre

Tokyo Aquatics Centre Wanneer: Zondag 25 juli - zaterdag 7 augustus

Zondag 25 juli - zaterdag 7 augustus

Nederlandse deelnemers: Inge Jansen, Celine van Duijn

Schoonspringers proberen in hun duik zoveel mogelijk salto’s en schroeven uit te voeren. Het belangrijkste is echter het contact met het water. Atleten willen diagonaal het water in duiken om zo min mogelijk water op te laten spatten. Een zevenkoppige jury beoordeelt de sprong met een score tussen de nul en tien punten. De uitvoeringscore wordt vermenigvuldigd met de moeilijkheidsgraad van de sprong. Bij het synchroonspringen beoordelen extra juryleden in hoeverre de sprong synchroon is uitgevoerd.

Schoonspringen is geen sport voor watjes. Een verkeerde landing kan vanaf de 10-metertoren leiden tot pijnlijke lichaamsdelen. Maar ook op de duikplank kan het mis gaan. Op de Spelen van 1988 belandde de Amerikaanse favoriet Greg Louganis met zijn hoofd op de duikplank tijdens de kwalificaties. Met een hersenschudding vervolgde hij de kwalificatie en wist zich toch te plaatsen voor de finale. In de finale wist hij met geweldige sprongen goud te behalen.

The Essential Olympic Stories - Greg Louganis' sprong in het diepe

Individuele atleten moeten om de finale te behalen eerst tot de beste achttien schoonspringers behoren in de kwalificatie. Zij plaatsen zich voor de halve finale. Vanuit de halve finale plaatsen twaalf atleten zich voor de finale. In een ronde doen vrouwen vijf sprongen en mannen zes sprongen.

Nederlandse deelnemers

Voor Nederland wisten twee vrouwen zich te kwalificeren voor de Spelen in Tokio. Inge Jansen deed dit door als twaalfde te eindigen op de 3-meterplank op het WK van 2019. Haar grootste succes behaalde ze op het Europees kampioenschap in 2019 waar ze de gouden medaille haalde. Ook de andere Nederlandse deelnemer Celine van Duijn werd al eens Europees kampioen. In 2018 was ze de beste op de 10-metertoren. Hoewel ze met haar oefening qua moeilijkheidsgraad niet bij de besten van het veld hoort, kan ze met degelijk uitgevoerde sprongen hoog eindigen in de olympische wedstrijd.





Favorieten



Het sterkste land in het schoonspringen is China. In Rio gingen zeven van de acht gouden medailles naar Chinese atleten. Op het WK werden alle olympische disciplines door China gewonnen. Opvallend is dat Cao Yuan zijn gouden medaille op de plank van Rio 2016 niet verdedigt, maar meedoet aan het torenspringen. Bij de vrouwen is Chen Yuxi de grote naam. Zij won in 2019 het torenspringen door afgetekend met 62 punten verschil te winnen.



Een andere atleet om in de gaten te houden, is de Duitser Patrick Hausding. Tokyo 2020 zijn de vierde Spelen waaraan hij meedoet. De Duitser werd al vijftien maal Europees kampioen. Een andere atleet waar de ogen op zijn gericht, is Tom Daley. Ook voor de Brit is Tokyo 2020 zijn vierde deelname. In 2008 werd hij de jongste olympiër aller tijden uit Groot-Brittannië. Daley werd een sportheld door in zijn thuisland olympisch goud op te eisen op de 10-metertoren bij de heren, het koningsnummer. Na zijn coming-out in 2013 is hij een boegbeeld voor de LHBTI-gemeenschap geworden.

Tom Daley Foto: Getty Images

Programma

Vrijdag 30 juli 08:00 uur: kwalificatie 3-meterplank dames (Inge Jansen)

kwalificatie 3-meterplank dames (Inge Jansen) Zaterdag 31 juli 08:00 uur: halve finales 3-meterplank dames (mogelijk Inge Jansen)

halve finales 3-meterplank dames (mogelijk Inge Jansen) Zondag 1 augustus 08:00 uur: finale 3-meterplank dames (mogelijk Inge Jansen)

finale 3-meterplank dames (mogelijk Inge Jansen) Woensdag 4 augustus 08:00 uur: kwalificatie 10-metertoren dames (Celine van Duijn)

kwalificatie 10-metertoren dames (Celine van Duijn) Donderdag 5 augustus 03:00 uur: halve finale 10-metertoren dames (mogelijk Celine van Duijn)

halve finale 10-metertoren dames (mogelijk Celine van Duijn) Donderdag 5 augustus 08:00 uur: finale 10-metertoren dames (mogelijk Celine van Duijn)



