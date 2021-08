De Europees kampioene van 2019 plaatste zich zaterdag als negende voor de finale. Hiermee was ze de eerste Nederlandse schoonspringster sinds Daphne Jongejans, die in 1988 de olympische eindstrijd haalde.

Zondag liet ze zich hierin ook nog eens van haar beste kant zien. De olympisch debutante begon met twee sterke sprongen van 63,00 punten en nestelde zich daarmee in de subtop van het klassement. Tijdens haar derde sprong maakte ze een foutje in het water, waardoor ze een aftrek kreeg. Hierdoor kreeg ze 'slechts' 58,50 punten.

Jansen herstelde zich echter ijzersterk en behaalde haar hoogste score tijdens sprong vier. Voor een drieënhalve salto voorwaarts gehoekt kreeg ze 63,55 punten. Ze besloot haar olympisch optreden met een knappe 63,00 punten. Hiermee schoof ze nog een plekje op in het klassement. Haar puntentotaal van 311,05 betekende tevens een nieuw PR.

De Chinese Shi Tingmao haalde het goud binnen voor Krysta Palmer uit de Verenigde Staten. Wang Han, eveneens uit China, moest genoegen nemen met brons.

