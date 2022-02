Beijing 2022

De Poolse schaatsbond maakte vol trots bekend dat Maliszewska enkele uren in aanloop naar de kwalificaties van de 500 meter shorttrack uit isolatie mocht. Dit zou betekenen dat ze deelname aan haar favoriete onderdeel wel ineens mogelijk was. Voor Polen was deze beslissing extra beladen omdat Maliszewska één van de kanshebsters is voor goud.

Een tweede statement vanuit Polen omschreef dat Maliszewska al uit het isolatiehotel was vertrokken en weer in het olympische dorp te vinden was. Maar dit positieve nieuws was slechts van korte duur. De negatieve test van de Poolse shorttrackster werd namelijk opgevolgd met twee positieve tests.

Tegenstandster Schulting

Een nieuwe reactie van de POC volgde: "Jammer genoeg hebben we dit gevecht verloren. Natalia Maliszewska is wederom positief getest. Een deelname op de 500 meter is dus uitgesloten."

Voor Maliszewska is er nog een mogelijkheid tot deelname op de 1000 meter. Deze wordt woensdag 9 februari verreden. Dit is al de tweede tegenstandster van Schulting die wegens externe omstandigheden niet van start kan op de 500 meter.

