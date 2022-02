Nederland eindigde als geheel op de zesde plaats van de medaillespiegel, terwijl er misschien wel werd gehoopt op een plekje bij de beste vijf. Aan de vrouwen heeft het in ieder geval niet gelegen. De oranje dames waren zeer succesvol en zorgden voor het leeuwendeel van de goudoogst.

Irene Schouten veroverde drie keer goud plus nog een keer brons, terwijl Suzanne Schulting twee gouden medailles opraapte en ook nog een zilveren en een bronzen plak. En dan was er natuurlijk nog de historische gouden race van Ireen Wüst , die voor de vijfde keer op rij olympisch kampioen werd.

Ad

Beijing 2022 | Bekijk gouden race, bevestiging en ontlading van Schulting op de 1000 meter

Beijing 2022 Beijing 2022 | Schulting is van plan uitgebreid te gaan genieten van medailleoogst EEN UUR GELEDEN

Uitzonderlijke prestaties vrouwen

Het zijn uitzonderlijke vrouwelijke prestaties waar andere landen alleen maar van kunnen dromen en hier is niets aan overdreven, want op de medaillespiegel voor vrouwen staat Nederland bovenaan. Bij elkaar opgeteld waren de Nederlandse vrouwen goed voor zes keer goud en twaalf plakken in totaal, waarmee grootheden als Duitsland, Noorwegen en de Verenigde Staten worden afgetroefd.

Overigens is het niet nieuw dat de vrouwen beter presteren dan de mannen. Die tendens is al diverse Olympische Spelen gaande. Bij de mannen stokte de teller na twee keer goud, waar Thomas Krol en Kjeld Nuis voor verantwoordelijk waren. Aan hen lag het niet. De ploegenachtervolging stelde juist teleur.

Beijing 2022 | "This is special! Remember this moment!" - Schouten steelt harten van commentatoren

Dit is de medaillespiegel voor vrouwen:

1. Nederland - 12 medailles (6-2-4)

2. Duitsland - 11 medailles (5-4-2)

3. Noorwegen - 9 medailles (5-1-3)

4. Verenigde Staten - 13 medailles (4-5-4)

5. Zweden - 10 medailles (4-4-2)

Beijing 2022 Beijing 2022 | Schulting is van plan uitgebreid te gaan genieten van medailleoogst EEN UUR GELEDEN