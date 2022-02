Beijing 2022

Niet alleen op het ijs zijn Nederland en België met elkaar verweven. Ook de coaches werken nauw samen. Het is dan ook niet voor niets dat Jeroen Otter, de bondscoach van het Nederlandse de Nederlandse shorttrackploeg, de medaille van Desmet meetelde als een van zijn eigen.

In een interview met Sporza geeft Suzanne Schulting beeld en uitleg: "We trainen zo veel samen. Ik heb veel aan Hanne (Desmet) en Hanne heeft heel veel aan mij."

"We doen het gewoon echt als een team samen. Ook de coach, Pieter Gysel, er staat België op de rug, maar daar kijken wij eigenlijk niet naar."

Schulting en Desmet kwamen in de halve finale ook al in dezelfde heat in actie. Toen leek het er zelfs op dat Schulting Desmet in de gaten hield en wanneer ze kon versnellen. In de finale was het meer een kwestie van ieder voor zich. Schulting ging vroeg in de race de leiding in de wedstrijd en stond deze niet meer af.