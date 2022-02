Liu en de Chinees Ziwei Ren kwamen nek-aan-nek over de finish, waarbij de Hongaar zijn schaats net als eerste over de streep wist te drukken. Zijn blijdschap was echter van korte duur, toen de jury besloot hem uit de uitslag te halen. Hij zou zijn concurrent gehinderd hebben.

CHINA V HONGARIJE

Het was een Hongaars-Chinees-onderonsje in de finale van de 1.000m shorttrack bij de mannen. De broers Liu, Shaolin Sandor en Shaoang, namen het op tegen drie sterke opponenten uit het geboorteland van hun vader.

De Chinezen namen vanaf de start het heft in handen en plaatste twee rijders aan kop, terwijl de derde van achteruit de race controleerde. Dat was niet naar de zin van Shaolin Sandor Liu en hij schoot in een inhaalmanoeuvre beide Chinese concurrenten voorbij.

Terwijl Ren meeging in het kielzog van de Hongaar, werd het verschil met de andere drie steeds groter. In de laatste bocht probeerde de Chinees eerst buitenom te gaan, waarna hij een gat gevonden dacht te hebben aan de binnenkant. Zij aan zij kwamen ze op de finish. In een uiterste poging de aanval af te slaan kwam Liu vallend als eerste over de streep.

Beijing 2022 | Hongaar Liu wint, maar wordt later gediskwalificeerd

CHINESE DUBBELSLAG

Daarbij zou hij zijn tegenstander dus gehinderd hebben. Dat was althans de conclusie van de jury. Ook het zilver ging door het jurybesluit naar een Chinees. Wenlong Li kwam ver na de eerste twee over de finish, maar mag dus alsnog het zilver in ontvangst nemen.

Een lichte troost voor de familie Liu is dat broer Shaoang door de kwalificatie van Shaolin Sandor doorschoof naar de derde plek en er dus alsnog een medaille meegaat naar het ouderlijk huis in Hongarije.

WAAR KIJK JE?

