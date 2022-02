Shorttrack

Beijing 2022 | “Dit voelt heel erg goed!” - Van Kerkhof in Beijing Today na goud op relay

Er belde een kersvers olympisch kampioene in tijdens Beijing Today. Yara van Kerkhof hing aan de lijn vanuit Peking, waar ze eerder op de dag de 3000 meter relay had gewonnen. Van Kerkhof sprak haar verbazing uit over de inhaalactie van Xandra Velzeboer en vertelde dat deze gouden medaille eigenlijk ook toekomst aan Lara van Ruijven, die het team helaas is ontvallen.

00:03:51, 2 uur geleden